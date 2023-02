Factores a tener en cuenta a la hora de adoptar a un perro, según la Asociación Española de Perros de Apoyo Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 14:17 h (CET) Adoptar a un perro es uno de los gestos más nobles que puede tener un ser humano, ya que representa un acto de amor puro hacia el animal.

Sin embargo, no solo se trata del acto en sí mismo, sino que contempla una serie de cuestiones que deben tomarse en cuenta para que el proceso pueda efectuarse de forma efectiva, segura y responsable.

Un sitio especializado en el tema de adoptar perro es la Asociación Española de Perros de Apoyo, que tiene como principal objetivo lograr que las mascotas tengan un rol determinante en las actividades diarias de las personas que poseen cualquier tipo de dificultad.

La compañía de los perros de apoyo para personas con dificultades Como cualquier ser vivo, los perros requieren cubrir necesidades básicas para su bienestar. Desde un buen descanso hasta una alimentación balanceada son vitales para que tengan una buena calidad de vida. Estas son algunas de las cuestiones que se deben analizar previamente a la etapa de adopción, logrando preparar el espacio para la llegada de un integrante más al hogar.

Desde la Asociación Española de Perros de Apoyo, entienden que es fundamental garantizar el bienestar del animal para que este pueda convertirse en una ayuda para cualquier persona. Por eso, no solo se habla de mascotas, sino también de características propias de cada raza, con base a las necesidades de la gente.

En esa línea, desde que se hace efectivo el proceso de adopción, la persona cuidadora tiene la responsabilidad de educar al animal en obediencia básica y socialización. El resultado de ello será que el perro acatará órdenes y mostrará un comportamiento adecuado de forma permanente.

Mejorar la relación perro-cuidador con un asesoramiento completo En muchas ocasiones, la falta de información respecto a los cuidados básicos de los perros o el desconocimiento de las características de una raza determinada hacen que la relación mascota-dueño no sea buena. Esto es algo que se puede solucionar a partir de la visión de expertos en la temática, que pueden brindar consejos y herramientas para un vínculo sano y productivo.

Las asesorías online de la Asociación Española de Perros de Apoyo son muy útiles para ello. En general, las mismas permiten resolver cualquier tipo de dudas sobre el animal, como el origen de las manías y las formas para resolver la situación y la explicación a la falta de apetito. Un beneficio que otorga la entidad es una consulta gratuita por mes para quienes son socios que, además, pueden disfrutar de beneficios en materia educativa, higiénica y alimentaria, entre otras.

La adopción de un perro es un proceso que cambia la vida de cualquier persona, ya que influye en la vida cotidiana de forma muy positiva, desde cuidar una vivienda hasta proteger a una persona vulnerable.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ADDAW, el certificado de accesibilidad web La importancia de saber defenderse en una entrevista de trabajo El catálogo de puertas automáticas peatonales de ASSA ABLOY Bed Lifter, fabricante de camas elevables de calidad en España ¿Por qué es importante el instructor para superar la frustración en el surf?