Distribución de envases compostables para el canal HORECA, con Ecofami

Los envases compostables se han convertido en una de las alternativas sostenibles más utilizadas por el canal HORECA, constituyendo un notable avance en pro de un planeta más ecológico.

La demanda cada vez mayor de envases sostenibles utilizados para take away y momentos de consumo donde no es viable utilizar otro tipo de envases, es lo que ha impulsado a empresas como Ecofami a desarrollar todo un catálogo de productos biodegradables, entre los que se incluyen una amplia gama de menaje compostable y packaging ecológico, así como bolsas de papel kraft, bolsas de basura compostables, etc.

Sus productos de gran calidad son el resultado del compromiso de esta marca con el planeta y de su interés por proveer a los consumidores de envases ecológicos que contribuyan al cuidado y mejora del medioambiente.

Ecofami y su línea de envases y vasos compostables Ecofami es una compañía creada con un firme compromiso por la defensa del medioambiente y la seguridad de la alimentación, a través de la distribución de todo tipo de envases y packaging compostable.

Un ejemplo es la línea de vasos compostables con los cuales las personas podrán disfrutar de sus bebidas favoritas de una forma renovable sin prescindir de un producto de excelente calidad.

Esta línea de vasos está elaborada a partir de PLA, es decir, plástico de origen vegetal que los hace 100 % compostables. Además, están certificados por BPI como producto para compostar y cumplen con la normativa ASTM D6400 y EN13431. En este catálogo se pueden encontrar vasos compostables de diferentes tipos, para bebidas frías (100% PLA) y para bebidas calientes (Papel + PLA), vasos con y sin tapa, otra gama de vasos reutilizables y serigrafiados para conciertos, etc. En definitiva, una gama completa que ofrece un abanico de posibilidades sostenibles, tanto a consumidores como a negocios del canal HORECA.

También disponen de otras líneas de productos ecológicos como son las ensaladeras de PLA, envases redondos y rectangulares de bagazo con diferentes tapas, envases tipo hamburguesa de bagazo, salseras de PLA y de bagazo, pajitas de papel, etc.

Características de los vasos compostables de Ecofami En cuanto al tamaño, los vasos están disponibles con diferentes capacidades. Además de eso, vienen con distintos tipos de tapas, pudiendo elegir entre tapas abovedadas, tapas planas y en ambos casos con y sin agujero. Tanto los vasos como las tapas están elaboradas con recursos 100 % renovables, más específicamente con biopolímero IngeoTM, que es de origen vegetal y no contamina el ambiente. Además de eso, cumple con las normas que los certifican como compostable e incluso están disponibles en estampados alternos haciendo alusión siempre a su sostenibilidad, según las especificaciones del cliente.

El uso de estos productos contribuye a una menor generación de residuos en el ambiente, a un menor uso de petróleo, a mejorar la responsabilidad empresarial, a mejorar la imagen de marca, a adaptarse a las nuevas normativas en temas de sostenibilidad y en definitiva, a un mundo más ecológico.

Para conocer el catálogo completo de envases compostables de Ecofami, así como el resto de sus productos sostenibles, se puede consultar su web. Allí, el usuario encontrará más información y especificaciones técnicas sobre cada producto.