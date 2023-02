El servicio cuidadoso y respetuoso con el medioambiente de Mudanzas González Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 13:00 h (CET) Para realizar una mudanza con éxito, es conveniente tomar las medidas necesarias para proteger los muebles y los demás objetos que se van a transportar.

En este sentido, lo primero que hay que hacer es una selección previa, descartando lo que no se va a usar. Esto facilita el proceso y reduce el coste.

Una vez que se ha determinado cuáles son los objetos que se van a trasladar, es necesario comenzar con el embalaje. Una de las empresas de mudanzas Barcelona que destaca por el cuidado y cariño con el que tratan los muebles es Mudanzas González. Los profesionales de esta firma cuentan con más de 15 años de experiencia y su servicio se caracteriza por la implementación de embalajes profesionales con seguro.

Profesionalidad en el cuidado de los muebles y respeto por el medioambiente: Mudanzas González Esta empresa cuenta con distintos elementos para proteger los objetos de sus clientes. Por ejemplo, utilizan mantas especiales de mudanzas para cuidar los muebles. En particular, los colchones y sofás son envueltos con film retráctil para evitar manchas y suciedad. Además, ofrecen a sus clientes un seguro de responsabilidad civil de 300.000 € y un seguro de mercancías de hasta 6.000 € sin franquicia en todos los servicios que prestan.

Por otra parte, Mudanzas González ha incorporado nuevos vehículos, de 2021, muy eficientes y con un menor consumo de combustible. A su vez, el equipo de esta firma emplea un software de GPS actualizado para acortar al máximo los recorridos. También disponen de plataformas elevadoras eléctricas que no emiten residuos dañinos para el medioambiente.

Montaje y desmontaje de muebles de la mano de Mudanzas González Uno de los servicios opcionales que ofrece esta empresa es el montaje y desmontaje de muebles de cualquier tipo. Para ello, cuentan con profesionales expertos y herramientas adecuadas que pueden garantizar un excelente resultado. Entre los trabajos que realizan durante las mudanzas Barcelona, se cuentan la instalación de murales o plafones decorativos, la instalación de electrodomésticos como hornos o vitrocerámicas y la fijación de distintas piezas de mobiliario a las paredes.

Además, se encargan de instalar cuadros, cortinas y lámparas. Estos servicios se pueden solicitar al completar el formulario online que sirve para realizar un presupuesto de cada trabajo. También es necesario indicar si las paredes son convencionales, de pladur o de algún otro material, ya que de esta manera el equipo de Mudanzas González puede llevar las herramientas, los herrajes y los soportes que resulten más adecuadas en cada caso.

A la hora de buscar una empresa para realizar mudanzas en Barcelona, Mudanzas González ofrece un servicio profesional que destaca por el cuidado con el que se tratan los muebles y demás objetos de cada cliente.

