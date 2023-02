La Costa Mediterránea es el destino preferido para los usuarios de campers y autocaravanas Comunicae

miércoles, 8 de febrero de 2023, 11:14 h (CET) CamperDays ofrece una completa fotografía sobre las preferencias de los españoles a la hora de alquilar una camper para sus vacaciones, tanto en España como fuera de sus fronteras Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022, 9,5 millones de turistas eligieron un camping para pernoctar en España, lo que supone un 29,4% más que el año anterior. CamperDays, la plataforma de alquiler de caravanas y autocaravanas, ha hecho una completa fotografía de cómo es el turista español que elige una escapada en camper.

¿Dónde viajan los españoles en autocaravana?

Según los datos de la plataforma, los españoles suelen dedicar una media de 10 días para sus vacaciones en este tipo de vehículos. En cuanto a los destinos preferidos, los españoles suelen reservar en CamperDays para sus escapadas a Estados Unidos, Canadá y Noruega. El contacto con la naturaleza que ofrecen estos destinos, así como la posibilidad de realizar largas rutas, está detrás de estas preferencias.

En cuanto a los españoles que prefieren quedarse en España, la mayoría reservan su camper en Madrid (el 42%) para poder recorrer desde la capital el resto de España o bien, la costa mediterránea, ya que el 24% reserva en Barcelona y el 12% en Málaga. Casi las mismas preferencias para los usuarios internacionales que eligen una camper para sus vacaciones en España: el 23% elige Barcelona, mientras que Málaga y Madrid son los destinos elegidos para el 22% cada uno.

¿Cuánto gastan los españoles en reservar una autocaravana?

En cuanto al presupuesto, en el último año se ha incrementado un 82% y el valor medio de las reservas oscila en torno a los 2.200 €.

Aunque los españoles no son especialmente dados a reservar con mucha antelación sus vacaciones y las reservas de última hora se han impuesto en los dos últimos años, debido a la incertidumbre de la crisis sanitaria, no es así en el caso de las reservas de campers y autocaravanas. Según los datos que maneja CamperDays, en 2022, los españoles han reservado sus vacaciones en este tipo de vehículos con una media de 11 semanas de antelación. La temporada alta de reservas es marzo y abril para viajes en julio y agosto. Además, el 80% de los españoles se pone en contacto con el servicio de atención al cliente antes de reservar.

¿Quiénes son las personas que alquilan una autocaravana?

Según los datos de CamperDays, las familias representan el 30% de las reservas, con una antelación media de 15 semanas y 13 días por reserva. Los destinos más demandados son, por este orden: Estados Unidos, Dinamarca y Suecia.

El siguiente perfil que más reserva una camper para sus vacaciones son los denominados "mochileros". Suponen el 15% de las reservas, sus destinos son Australia y Nueva Zelanda, la antelación de la reserva son 10 semanas, el mismo tiempo que dedican para sus vacaciones.

Por último, los seniors -con edades comprendidas a partir de los 65 años- es el perfil que representa el 10% y sus destinos preferidos son Noruega, Canadá y España. En cuanto a la antelación para las reservas, la media es de 13 semanas y la duración del viaje, 15 días. Son también quienes más presupuesto dedican para sus vacaciones, con una media de más de 3.000€ por reserva.

Las autocaravanas a nivel global

En términos generales, según los datos de CamperDays, en los últimos meses se ha experimentado un fuerte aumento del interés por las autocaravanas y los vehículos recreativos, con un repunte del negocio global del 107% en ingresos.

En 2022, las reservas en el mercado de destino de EE.UU. y Nueva Zelanda se han multiplicado por 10, ya que el año pasado sólo fue posible realizar un número limitado de viajes debido a las restricciones impuestas por el covid, mientras que las reservas con destino EE.UU y Canadá han crecido un 81%.

Con estos datos, según CamperDays, todo hace indicar que el sector turístico está recuperando poco a poco la normalidad y el sector de los campings está alcanzando nuevos máximos históricos.

