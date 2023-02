OK Mobility Group supera los 100 millones de euros de EBITDA y vuelve a batir récords en 2022 Comunicae

miércoles, 8 de febrero de 2023, 10:55 h (CET) OK Mobility Group cierra el ejercicio 2022 con un EBITDA de 102 millones de euros, un 70% superior a 2021. Entre los resultados obtenidos, destaca el crecimiento en más del 100% de los servicios de movilidad. La compañía incrementó su plantilla un 33% situándose a cierre de 2022 en 594 personas OK Mobility Group, una de las compañías de mayor proyección a nivel internacional dentro del sector de la movilidad, alcanzó en 2022 el mejor resultado económico de la historia de la compañía, con un EBITDA de 102,2 millones de euros, una cifra que supone un incremento del 70% respecto a 2021; y un resultado de explotación (EBIT) de 77,6 millones de euros, superior en un 61% al obtenido el ejercicio anterior.

Gracias a su disruptivo modelo de negocio que combina diferentes servicios de movilidad en 10 países como el alquiler vacacional, el alquiler a empresas, la suscripción y la venta de su flota a través de sus propios canales de distribución en más de 15 países, la empresa de movilidad global ha obtenido un nuevo crecimiento récord en sus principales cifras financieras durante el ejercicio 2022.

Entre los resultados obtenidos destaca el crecimiento, en más del 100%, de los servicios de movilidad que la compañía ha protagonizado. De esta manera, la facturación de estos servicios ha pasado de 72,7 millones de euros en 2021 a más de 149 millones de euros en 2022, de los cuales el 30% ya proviene de fuera de España.

Un crecimiento que ha estado acompañado, además, de un incremento del principal activo de OK Mobility Group, el capital humano, que a lo largo de 2022 ha visto incrementada su plantilla en un 33%, situándolo a cierre de 2022 en 594 personas. Sin duda, la atracción del talento es otro de los distintivos del modelo de la compañía, fundamentales para obtener estos datos económicos.

Por otra parte, la venta de su flota (remarketing), que OK Mobility Group lleva a cabo en más de 15 países a través de sus propios canales de distribución, ha supuesto un 35% del EBITDA en 2022. Una cifra que pone de manifiesto, no solo el gran know-how de la compañía en remarketing en Europa; sino que además permite una mayor eficiencia, agilidad y resiliencia en la gestión de sus servicios de movilidad.

La compañía ha cerrado además el año con un ratio de deuda financiera sobre EBITDA de 1,8 mejorando el dato de 2021.

Unas cifras que evidencian la solidez y rentabilidad única del modelo de negocio de OK Mobility Group, el elevado compromiso de todos los empleados, y la adecuada estrategia que está llevando la compañía a través de su plan estratégico internacional y que le ha permitido en 2022 entrar en cinco nuevos países, situándose en la actualidad en 10 países: de manera corporativa en España, Portugal, Italia, Croacia, Grecia y Alemania y a través de franquicia en Miami, Malta, Serbia y Montenegro. Todo ello bajo las premisas de la innovación y la sostenibilidad.

Precisamente y gracias a este modelo rentable y escalable, la compañía se ha marcado para 2023 seguir con su estrategia de crecimiento, abriendo nuevos países y ganando cuota de mercado con la penetración en los países en los que ya está presente y con la vista puesta en convertirse en lideres de la movilidad global.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Spotos pretende reinventar la logística creando el nuevo mercado de cargas al contado La Costa Mediterránea es el destino preferido para los usuarios de campers y autocaravanas Comba desvela una oleada de mejoras en toda la cartera de O-RU con soporte para nuevas funciones y el lanzamiento de un nuevo producto OK Mobility Group supera los 100 millones de euros de EBITDA y vuelve a batir récords en 2022 NEORIS se une a CIONET España como Business Partner Premium