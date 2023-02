¿Por qué es importante la homologación de llantas? Todo Llantas Shop Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) Son muchas las personas que adquieren vehículos y deciden cambiar algunos elementos como las llantas y los neumáticos para darles un toque de originalidad.

Sin embargo, para hacer cualquier tipo de modificación hay que respetar las medidas de seguridad para evitar multas. Por ejemplo, una de las cosas que nunca puede pasarse por alto es las homologaciones de llantas, ya que de lo contrario no se puede pasar la ITV y, en consecuencia, no se estaría circulando de forma legal. Para ello, se puede acudir a empresas como Todo Llantas Shop, con una trayectoria de más de 60 años.

Todo lo que hay que saber sobre las homologaciones de llantas, de la mano de Todo Llantas Shop Las personas suelen tener muchas dudas con respecto a las homologaciones de llantas. Por tal razón, el equipo de Todo Llantas Shop aclara algunos puntos sobre este tema. En primer lugar, indica que cuando se decide cambiar las llantas hay que hacer una meticulosa elección, ya que estos elementos son fundamentales para el buen funcionamiento del vehículo y, más importante aún, para la seguridad de los que viajan en él.

Los especialistas puntualizan que cuando se van a reemplazar las llantas una de las alternativas más simples es buscar un modelo equivalente al que se encuentra reflejado en la ficha técnica del automóvil. Por el contrario, acotan que quienes estén buscando llantas diferentes deben asegurarse de que estas cumplan con una serie de requisitos para poder hacer la homologación.

Remarcan que una de las exigencias es que las vías de las llantas no deben sobrepasar los 30 milímetros de ancho. Asimismo, expresan que los productos en cuestión bajo ningún motivo deben sobresalir de las aletas del vehículo, no deben poseer separadores y mucho menos interferir con los elementos estructurales como, por ejemplo, los frenos.

Finalmente, especifican que cuando el dueño del coche haya adquirido las llantas que se amolden a los requerimientos, deben dirigirse a un centro para llevar a cabo la respectiva homologación. Esto con el fin de certificar que se está cumpliendo con los estándares de seguridad y calidad.

Comprar llantas en lugares especializados A la hora de comprar llantas siempre se recomienda acudir a lugares especializados. Una de las opciones que ofrece el mercado es Todo Llantas Shop, empresa ubicada en Torrevieja, la cual cuenta con un equipo técnico especializado en el sector. En este lugar también comercializan sus productos de forma online y hacen envíos a toda España y Portugal.

Esta tienda destaca por tener un catálogo amplio. Actualmente, tienen un stock de más de 8.000 llantas permanentes para que los clientes puedan recibir sus pedidos en un tiempo de entre 24 y 48 horas. Para más información se debe acceder a la plataforma de ventas.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.