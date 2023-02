Enrique Tomás enseña a poner el jamón en el jamonero Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) Cuando se acercan las fiestas navideñas, la preparación de platos con las comidas típicas es una de las tareas principales en muchas familias de España. Uno de los ingredientes que no puede faltar en la mesa para comer en esas fechas es una cesta con jamón, independientemente de su tipo. A la hora de comprarlo, muchos prefieren una paleta entera para ir cortándolo por cuenta propia. Sin embargo, algunos de ellos desconocen las recomendaciones para hacerlo correctamente. Por ello, Enrique Tomás explica en su sitio web cómo poner el jamón en el jamonero.

Cómo poner el jamón en el jamonero, según Enrique Tomás Toda la preparación de un jamón, tanto el proceso de selección, el curado y el tipo de corte se realiza bajo ciertos parámetros considerados por muchos como un verdadero arte en la gastronomía. En el momento de cortar el jamón en casa, se siguen algunos consejos para que pueda aprovecharse de la mejor manera.

El primer paso es colocar la pezuña del jamón hacia arriba en el jamonero. Esta posición permitirá cortar primero las áreas que contienen carne de la maza. Aunque si hay pocas personas en casa y no se come a menudo, lo aconsejable es empezar por la zona recta del jamón o paleta, lo que se llama babilla, ya que es una zona más seca y si se espera a darle la vuelta ya estará demasiado seca.

Si el jamón no se va a consumir en su totalidad, es recomendable llevarlo a una tienda especializada como Enrique Tomás para lonchearlo y envasarlo al vacío.

Consejos de valor en Enrique Tomás Muchas personas, además de preguntarse sobre cómo poner el jamón en el jamonero, también se plantean otras cuestiones. Cómo cortar el jamón y que utensilios utilizar son elementos claves para disfrutar de un buen jamón. Para ello, Enrique Tomás presenta en su página web una variedad de consejos que enseñan a los usuarios a realizar todo el proceso. Desde la elección de la pieza hasta los alimentos que pueden combinarse con el jamón.

También ha preparado un vídeo, que se puede encontrar en YouTube, donde explica paso a paso cómo cortar el jamón, de manera que cualquier persona pueda hacerlo en su casa.

Enrique Tomás no solo dispone de una gran variedad de productos de calidad, sino que ayuda a sus clientes y usuarios a prepararlos y aprovecharlos a partir de distintos tips profesionales.

