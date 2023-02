Las diferencias entre la dieta BARF vs comida natural para perros cocinada, por Dogfy Diet Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) La nutrición es uno de los aspectos más importantes en la salud de una mascota. En los últimos años, la alimentación natural se ha posicionado como una de las opciones más destacadas de la gran mayoría de personas con mascotas, siendo la dieta BARF una de las favoritas.

No obstante, elegir entre la dieta BARF vs comida natural para perros cocinada, puede ser uno de los dilemas más comunes de los usuarios. Como solución, Dogfy Diet ofrece la oportunidad de adquirir comida natural cocinada para perros online. El objetivo es proporcionar opciones alimenticias saludables ajustadas a las necesidades nutricionales de cada canino.

En qué consiste la dieta BARF y cuáles son sus ventajas En el mercado de comidas para perros, esencialmente pueden distinguirse dos opciones: comida seca y comida húmeda. En esta última es posible encontrar diversas alternativas y diferencias como las que existen entre la dieta BARF vs comida natural para perros cocinada. En ese sentido, la dieta BARF hace referencia a la alimentación de mascotas en la que se utilizan alimentos crudos biológicamente adecuados para la nutrición. Este método defiende que los perros son animales carnívoros, por lo que en un estado más natural y salvaje se alimentarán a base de proteína animal y de un mínimo porcentaje de frutos y verduras.

Dentro de las principales ventajas de este método de alimentación canina destacan la máxima conservación de las propiedades nutricionales, el ahorro de tiempo en la preparación y la facilidad de combinar alimentos y hacer una dieta equilibrada. No obstante, algunos expertos coinciden que ofrecer una dieta BARF no representa llevar el control sobre la alimentación del canino, ya que es posible que falten algunos nutrientes. Además, existe el riesgo de ingestión de parásitos a causa del consumo de alimentos crudos.

Es por ello que consultar con expertos para proporcionar todos los nutrientes necesarios a los caninos es lo más recomendable.

Acerca de la comida cocinada para perros de Dogfy Diet La principal diferencia entre la dieta BARF vs comida natural para perros cocinada, es principalmente la cocción y el hecho de que la digestión tiende a ser más fácil. Los ingredientes en las comidas cocinadas suelen ser los mismos, aunque pueden variar en porcentajes.

En ese sentido, en Dogfy Diet se han enfocado en ofrecer comida casera para los caninos. Se utilizan ingredientes frescos y 100% naturales para ello. Los alimentos de la empresa cuentan con las vitaminas y minerales añadidos necesarios para la alimentación de cada mascota compuesta por 60 % de carne o pescado y 40 % de verduras.

La comida de Dogfy Diet puede adquirirse de manera online y en porciones personalizadas en función de las necesidades nutricionales de los perros. Los menús se elaboran por nutricionistas, después de realizar un análisis de las mascotas de los clientes y elaborar un plan de acuerdo a ello. Asimismo, los expertos ofrecen asesoramiento nutricional gratuito.

A través de la página web de Dogfy Diet es posible encontrar toda la información acerca de los servicios.

