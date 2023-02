Ayudas 600 euros carnets profesionales C, D y C+E de la Comunidad de Madrid Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) La imperiosa necesidad de conductores profesionales para el sector transporte ha llevado a la Comunidad de Madrid a poner en marcha un programa piloto que proporciona ayudas de 600 € para la obtención de carnets de conducir de camión (C), autobús (D) y tráiler (C+E).

La Comunidad de Madrid aglutina un porcentaje superior al 15 % de las empresas logísticas de España, lo que implica el 20 % de los trabajadores del sector a nivel nacional, es decir, más de 200.000 personas.

Por ello, el gobierno regional ha asegurado que utilizará fondos europeos para poner en marcha este proyecto a finales de febrero de 2023, dirigido a trabajadores desempleados y ocupados de la Comunidad de Madrid.

El cheque formativo 600 euros subvencionará matrícula; material didáctico; 20 horas de formación teórica, que versará sobre diferentes módulos, como la parte teórica específica, la conducción sostenible o dispositivos tecnológicos; y 10 clases de media hora de maniobras y/o circulación.

Dichos bonos formativos se podrán canjear en aquellos centros acreditados de la Comunidad de Madrid que hayan firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

¿Cómo se solicita la ayuda para el carnet subvencionado de 600 € para camión, autobús o tráiler? Para ser beneficiario del cheque formativo, la persona interesada tendrá que cumplimentar una solicitud. La Comunidad de Madrid valorará si cumple con los requisitos de acceso y publicará un listado de solicitantes admitidos que se podrán acoger a las ayudas.

Podrán acceder a estas subvenciones los desempleados inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid o los trabajadores que estén empleados en algún centro de trabajo radicado en la Comunidad de Madrid que, además, sean poseedores del permiso de clase B (coche) y que cumplan con los requisitos de edad mínimos para cada uno de los permisos que se subvencionan. Es decir, deberán tener 21 años para el permiso de la clase C (camión), 24 años para el permiso de clase D (autobús) o 21 años para el permiso de clase C+E (tráiler).

El objetivo principal del programa es proporcionar ayudas carnet de conducir Madrid para la obtención de carnets profesionales de camión, autobús o tráiler para más de 2800 personas, en un periodo comprendido entre 2023 y 2025, permitiendo así que se cubran las necesidades del sector.

