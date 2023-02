Élite Capilar, en Alicante, ofrece un servicio de injerto capilar Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Muchas personas tienen que enfrentarse a la alopecia año tras año, una enfermedad preocupante a nivel estético que tiene consecuencias físicas y emocionales para aquellos que pierden su cabello.

Sin embargo, con el paso de los años, han surgido nuevas técnicas para frenar la caída del cabello, ya sea antes de la pérdida total o el reemplazo mediante un implante. En este caso, Elite Capilar ofrece servicios de injerto capilar Alicante, una gran opción por los tratamientos contra la calvicie.

Razones detrás de la alopecia Perder el cabello es una condición que enfrentan cientos de personas alrededor del mundo, tanto hombres como mujeres, aunque es cierto que el género masculino sufre más las consecuencias. Las razones detrás de la caída del cabello son muy variadas, pero las principales tienen que ver con la genética familiar y la edad. Muchas personas deciden aceptarla, mientras que otras la enfrentan de otras formas como sombreros o gorras. Hay todo tipo de tratamientos para enfrentar la caída, y su efectividad depende de cada organismo.

Sin embargo, también hay otro tipo de tratamientos que buscan volver a impulsar el crecimiento del cabello o hacer una implantación para recuperarlo.

Élite Capilar: injerto capilar en Alicante Este centro tiene experiencia en todo tipo de procedimientos de implante capilar, pero uno de los más llamativos que ofrecen es el injerto capilar Zafiro FUE. Es de carácter ambulatorio, poco invasivo y busca extraer los folículos pilosos uno a uno para incentivar su crecimiento de forma natural. Respecto a la recuperación, no son necesarios puntos de sutura y la persona regresa a su hogar pocas horas después del procedimiento. No deja ninguna cicatriz a la vista y el cabello comienza a crecer de forma natural pocas semanas después.

Según comparte Élite Capilar en su página web, este procedimiento destaca por encima de otros porque usa bisturís con punta de zafiro, que garantizan una mayor precisión en el momento de abrir los canales capilares.

Para llevar a cabo el procedimiento, se puede contactar con ellos fácilmente en su página web y empezar con un diagnóstico para evaluar si es viable haber la intervención o no. Ese día, la zona se rapa completamente para poder acceder más fácilmente, se aplica anestesia local, se abren, clasifican y conservan las unidades foliculares, se hacen nuevos microcanales y se implantan los folículos uno por uno en la zona receptora.

En definitiva, se puede decir que el injerto capilar mediante bisturís de zafiro son una gran opción para las personas que buscan recuperar su cabello. Sin embargo, para hacer el procedimiento es recomendable visitar un centro con experiencia. Si se está en la zona de Alicante, Élite Capilar es una opción ideal.

