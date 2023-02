Sobre los límites de deducción del IVA español, según Marosa Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) El IVA es uno de los impuestos que deben pagar tanto empresas como profesionales autónomos, al adquirir bienes o servicios relacionados con sus actividades económicas. Por suerte para ellos, por regla general se puede recuperar este impuesto mediante la deducción del IVA, que se puede solicitar trimestralmente en Hacienda.

Sin embargo, no todos los servicios o productos que adquieren las empresas son deducibles, ya que la normativa establece condiciones y límites claros para este beneficio. Para deducir IVA correctamente y dentro de los límites normativos, una gran alternativa es contar con asesoría fiscal especializada, como la de Marosa.

Los límites normativos a los gastos deducibles del IVA Toda empresa o autónomo puede deducir el IVA de los servicios y productos que adquiere, siempre que estos tengan relación directa y exclusiva con su actividad económica o profesional. Sin embargo, más allá de este primer parámetro clave, existen algunos límites adicionales a los gastos deducibles del IVA que varían dependiendo de las normas de cada país UE. El primero de ellos, aplica a los bienes y servicios que se usen también para fines personales o familiares, así como aquellos que, si bien tienen alguna relación con la organización, no constan en sus registros de contabilidad ni forman parte del patrimonio empresarial.

La legislación también establece límites para ciertos productos específicos al deducir el IVA, los cuales no se pueden incluir en este beneficio, incluso si se adquieren en el marco de las actividades empresariales. En concreto, estos productos corresponden a joyas o cualquier accesorio hecho total o parcialmente en oro o platino, alimentos, bebidas y tabaco, y servicios o espectáculos de carácter recreativo. Por otro lado, también se ven excluidos de este beneficio los bienes y servicios destinados para atenciones a clientes, asalariados o terceras personas.

Asistencia especializada en materia fiscal Fuera de los límites a la deducción, una larga serie de gastos son deducibles del IVA para las empresas, y el acceso a este beneficio se puede tramitar de forma relativamente sencilla, mediante un modelo 303 de IVA trimestral. Sin embargo, este trámite tiene algunos requisitos indispensables, ya que los beneficiarios deben contar con facturas que certifiquen los gastos a deducir, donde deben constar los datos del emisor y los datos desglosados de la compra. Además, estas adquisiciones deben tener su respectivo registro en los libros de contabilidad de la empresa o el autónomo correspondiente.

Todos estos requisitos, junto con la gestión del proceso, pueden acarrear ciertas dificultades para las empresas y profesionales. Ante esta situación, Marosa ofrece una solución efectiva gracias a su servicio de asistencia fiscal, cuya principal especialidad son las declaraciones de IVA en toda Europa. Para ello, cuenta con un amplio equipo de profesionales altamente experimentados en el área, así como herramientas propias en tecnología fiscal, que permiten hacer un seguimiento automático de cada declaración, a fin de garantizar su éxito y maximizar los beneficios tributarios para sus clientes.

