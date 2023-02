ESMÉ, tecnología punta en Oftalmología y Medicina Estética Comunicae

martes, 7 de febrero de 2023, 17:32 h (CET) Centro de referencia en el diagnóstico y tratamiento del Ojo Seco, cuenta con los equipos más avanzados para conseguir una mejora real de los síntomas. El Test de Diagnóstico (90€) se puede realizar durante los meses de febrero y marzo de forma totalmente gratuita en sus consultas. En Medicina Estética apuesta por las últimas técnicas de resurfacing facial con Láser CO2 y Luz Pulsada para conseguir el efecto "buena cara" tan deseado hoy en día y con primera consulta gratuita también ESMÉ es una clínica de Oftalmología y Medicina Estética que cuenta con la tecnología más innovadora del mercado para el cuidado de los ojos y tratamientos de rejuvenecimiento con terapias de Luz Pulsada Intensa (IPL) y Láser.

Su valor añadido en la especialidad de Oftalmología se encuentra en sus avanzados equipos para el Diagnóstico y el Tratamiento de la Enfermedad del Ojo Seco (EOS), uno de los motivos más frecuentes de consulta a los profesionales de la visión en España. Y junto a ellos, un equipo de oftalmólogos expertos en esta enfermedad, de reconocido prestigio y experiencia.

En el campo de la medicina estética, destaca también por su apuesta por las últimas técnicas de resurfacing facial y fotorejuvenecimiento, así como las más novedosas opciones para atenuar los signos de la edad y cansancio en el contorno de ojos, con Láser CO2 y Luz Pulsada.

Tecnología pionera de Lumenis Ltd

La Luz Pulsada Intensa que se utiliza en ESMÉ es la única aprobada por la FDA en Estados Unidos para el tratamiento de los ojos. La marca es Lumenis Ltd, inventora de la Luz Pulsada y líder mundial en láser médico y estético y sistemas basados en tecnología de luz.

En Oftalmología se utiliza para el tratamiento del Ojo Seco, Blefaritis, Orzuelos y otras enfermedades de la superficie ocular. Y en Medicina Estética para tratamientos de Rejuvenecimiento Facial Integral, eliminación de manchas solares y de la edad, lesiones vasculares (venitas visibles), cicatrices de acné, rosácea, etc. con los que se pueden conseguir resultados muy naturales y favorecedores sin cirugía ni dolor.

Tecnología de última generación también en el caso del Láser CO2 AcuPulse™ de Lumenis, que consigue el efecto "buena cara" tan deseado hoy en día. Un equipo de rejuvenecimiento ablativo completo que necesita menos energía para llegar a capas más profundas de la piel, lo que disminuye el riesgo de efectos secundarios, además de reducir el tiempo de recuperación del paciente para hacer vida normal.

Uno de los tratamientos antienvejecimiento más potentes del mercado junto a la luz pulsada intensa, con resultados excelentes después de una única sesión en la que se produce una auténtica renovación de la piel. Las arrugas profundas, patas de gallo, bolsas y código de barras se atenúan, disminuye la flacidez de cara y cuello y se consigue una gran elasticidad y luminosidad.

Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad del Ojo Seco

ESMÉ es centro de referencia en el diagnóstico y tratamiento del Ojo Seco, una enfermedad que afecta a más del 30% de la población según los estudios publicados. El estilo de vida actual puede ser la principal razón del aumento de la prevalencia de esta afección y algunas actividades cotidianas los factores de riesgo: sobreexposición a pantallas digitales, uso prolongado de la mascarilla, pasar mucho tiempo en espacios cerrados y climatizados, contaminación ambiental, etc.

Para el Dr. Enrique Aguado, oftalmólogo del equipo ESMÉ, es fundamental que se conozcan cuáles son los primeros síntomas que presenta esta enfermedad, como "picor y ardor en los ojos, sensación de arenilla dentro del ojo, visión borrosa al leer, ojos rojos o irritados especialmente con viento y humo, mucosidad en el interior o alrededor del ojo, dolor al usar lentes de contacto, lagrimeo, cansancio ocular o molestia excesiva por la luz".

"Y si se tiene alguno de ellos, es recomendable acudir rápidamente al oftalmólogo para hacerse las pruebas específicas que determinen el tipo de Ojo Seco y el tratamiento necesario. En ESMÉ – añade el experto- contamos con la última tecnología IPL que trata la enfermedad de raíz, de forma indolora y sin necesidad de anestesia. Con tan solo 4 sesiones, los beneficios son muy significativos. Hay una clara mejoría de la inflamación, la causa más común en la mayor parte de los casos, se alivian los síntomas y, por tanto, se reduce el número de gotas necesarias al día".

El Test de Diagnóstico de Ojo Seco, una prueba muy sencilla, rápida e indolora valorada en 90€, se puede realizar durante los meses de febrero y marzo de forma totalmente gratuita en sus consultas. El objetivo, colaborar en la prevención y diagnóstico a tiempo de la enfermedad ya que puede conducir a úlceras en la córnea y afectar a actividades diarias como leer, conducir, etc.

Centro ESMÉ

Avenida de España 72, San Sebastián de los Reyes, Madrid

www.esmemedical.com

Descargar imágenes y nota de prensa: Centro ESMÉ - Google Drive

