Software a medida para Call y Contact Centers de NOÁTICA con inteligencia artificial, interacción, releads y automarcadores

martes, 7 de febrero de 2023, 18:57 h (CET) Para ofrecer un servicio de atención al cliente de calidad, las compañías dedicadas a la venta o atención al cliente, requieren contar con un centro de llamadas Contact o Call Center eficiente que disponga de asistencia y soporte personalizado a los clientes.

A día de hoy muchas empresas se ven en la necesidad de actualizar sus sistemas de Call Center y Contact si quieren aprovechar las ventajas competitivas de la tecnología y ponerse por delante del mercado. Se trata de empresas que aún utilizan líneas analógicas, programas no personalizados o sin automatización y sus empleados usan diferentes programas para lo mismo.

Las ventajas de contratar con NOÁTICA Programadores Informáticos Don Ángel González, experto en ciberseguridad, explica que los expertos en programación informática de la empresa NOÁTICA Programadores Informáticos en Sevilla se dedican a diseñar soluciones de software personalizadas para plataformas Wordpress, Moodle, Contact Center, Call Centers, Ciberseguridad y servicios de outsourcing informático realizando labores de selección de personal informático y puesta a disposición de técnicos en empresas cliente.

En el caso del Call y Contact Center programado por NOÁTICA, la ventaja que presenta es una enorme personalización, automatización y reducción de tiempo y costes para los asesores de telemarketing, gracias a su revolucionario sistema personalizado y automatizado de llamadas, el cual, logra reducir los tiempos de trabajo y optimiza la captación y amortización de leads en más de un 70%. Para la empresa esto se traduce en mayor rentabilidad al contar con menor personal y tener muchos de los procesos ya automatizados. En conclusión, el Call Center de NOÁTICA aumenta el ratio de ventas y, por lo tanto, aumenta el beneficio empresarial.

Una centralita virtual que puede ayudar a aumentar el porcentaje de ventas Don Ángel González cuenta cómo el servicio para Call Center de NOÁTICA Programadores Informáticos maximiza el porcentaje de ventas que registra una empresa y la productividad de sus agentes comerciales, además de posibilitar la disminución de los costes operativos. En ese sentido, el software de telemarketing de NOÁTICA se está convirtiendo en una solución más rentable y personalizable de las empresas de venta por teléfono.

La interconexión entre aplicaciones, la gran ventaja de contratar con NOÁTICA La interconexión es la programación avanzada que consigue que conecten diferentes aplicaciones, programas, webs, correos electrónicos y sistemas de mensajería, para que todo se lleve de una manera unificada sin de necesidad de recurrir a un CRM.

Con este sistema, la base de datos de clientes potenciales se alimenta de forma automática y sencilla desde la página web o WhatsApp con nuevos contactos cada día. Los nuevos contactos pasan directamente y de forma automática y prepara las llamadas para los agentes comerciales de tal forma que los tiempos se reducen y no se pierden las comisiones porque existe el retorno de llamada al agente comercial.

Por ello, este software, que incluye la centralita virtual para Call Center contiene herramientas efectivas como los automarcadores, de manera que sea posible organizar las llamadas en función de parámetros personalizados para cada cliente. De igual manera, el sistema permite programar el tiempo de espera entre cada llamada y asignar los mejores contactos a cada vendedor en función de su experiencia.

Otra de las características de este Call Center es que es posible devolver las llamadas al operador asignado, identificar la provincia de origen del usuario y realizar una llamada desde su número local. Como beneficio adicional, el sistema entrega estadísticas en tiempo real, informes diarios e informes disponibles en relación con cada hora de trabajo.

La inteligencia artificial juega un rol fundamental en el funcionamiento de los call centers La Inteligencia Artificial es imprescindible para los procesos de venta, de ahí que el equipo de NOÁTICA ya cuente con una inteligencia artificial (IA) que han diseñado para su software personalizado para centralitas virtuales de Contact y Call Center.

Esta inteligencia artificial para Call Center mejora la cantidad de leads registrados por el personal de ventas. Ángel González, director técnico de la empresa, indica que de esa manera, cada usuario recibe un mensaje personalizado, lo que permite incrementar la productividad y la eficiencia del sistema. Con el objetivo y fin de garantizar el enrutamiento de interacción, es capaz de analizar datos no estructurados obtenidos de las grabaciones de voz y estudia el comportamiento del usuario. Por ello, esta tecnología representa un factor diferencial en relación con los sistemas de Call Center tradicionales, razón por la cual cada vez más empresas invierten en ella.

Para optimizar el funcionamiento del Call Center, la IA utiliza las bases de datos de los clientes potenciales, antiguos y estadísticas de leads, para promocionar un nuevo producto o servicio lanzado al mercado. En caso de no mostrar interés, el cliente es descartado automáticamente de esa lista, mientras que si lo hace, es ingresado en el CRM para ser atendido por una inteligencia artificial, o un asesor que ya cuenta con toda la información necesaria para poder cerrar la venta.

Centralita virtual para equipos de ventas automatizada con NOÁTICA La intención es maximizar las ventas de los clientes de NOÁTICA a través de la productividad de sus agentes comerciales con la puesta en marcha del Sistema de Gestión y Centralita Virtual de NOÁTICA. Las empresas que ya han contratado con NOÁTICA han visto aumentada sus ventas, gracias las ventajas de la Inteligencia artificial y la optimización de procesos.

