UVE Data Leads Food 2022: nuevo censo de establecimientos de Alimentación en España

martes, 7 de febrero de 2023, 15:56 h (CET) La consultora UVE lanza al mercado el censo "UVE Data Leads Food 2022", el cual se centra en la numérica de los establecimientos de Distribución Moderna, Distribución Tradicional e Impulso en España UVE Data Leads Food 2022 incluye información clave de 178.000 puntos de venta. En él figuran las direcciones e información de interés de los establecimientos de Distribución Moderna, Distribución Tradicional e Impulso en España. El censo cuenta con más de 40 atributos de segmentación agrupados en 6 categorías.

Las iniciativas de UVE Data permiten enriquecer bases de datos, además de realizar una segmentación y detección óptima de clientes potenciales en el sector. Todo ello gracias a la categorización y profundidad de información relacionada con cada punto de venta.

Segmentación del censo

El censo UVE DATA Leads Food 2022 se divide en diferentes categorías de establecimientos. Dentro de los 178.000 puntos de venta censados, más de 98.400 son establecimientos de distribución tradicional, más de 39.900 pertenecen a la distribución moderna y más de 40.000 son establecimientos de impulso.

En cuanto a la segmentación por subcategorías, en el censo UVE Data Leads Food 2022 se incluyen más de 61.300 tiendas de alimentación y convenience, más de 31.400 establecimientos de Panaderías y pastelerías, más de 25.800 supermercados, 25.200 estancos y quioscos, 14.700 estaciones y áreas de servicio y más de 13.000 establecimientos de autoservicio, entre otros.

Además, el censo permite segmentar según diferentes atributos o características del establecimiento, como, por ejemplo: Infraestructura (superficie M2, volumen de negocio, número de cajas, etc.), temporalidad de los horarios, reseñas de usuarios, servicios disponibles en el establecimiento, datos de interés y entorno del establecimiento.

La construcción del censo

Para la recolección de los datos UVE emplea tecnología que se entrena de manera continua e incorpora fuentes de información actualizadas y fiables. Además, UVE realiza procesos de automatización y validación de las fuentes de forma periódica, con el objetivo de asegurar la calidad de los datos.

Sobre UVE DATA:

Las iniciativas de UVE DATA nacen con el propósito de ayudar a fabricantes y distribuidores del sector Gran Consumo a identificar oportunidades de crecimiento y puntos de venta con mayor potencial, mediante la creación de censos sectoriales con atributos de cualificación avanzados.

Sobre UVE:

UVE es el partner tecnológico de las principales compañías de fabricación y distribución en España, especialista en conectar a los actores de la cadena de valor del Canal Fragmentado, sectores HORECA, Impulso y Tradicional. UVE acompaña a estas empresas con un modelo integrado de Data Intelligence Automation para pilotar con éxito sus procesos comerciales en el Route to Market.

La compañía es líder en el mercado español, operando en más de 30 países de Europa, África y Oriente Medio.

