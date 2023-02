Franquicias Lashes & Go, un refugio ante las crisis Emprendedores de Hoy

martes, 7 de febrero de 2023, 16:11 h (CET) Las crisis económicas son periodos difíciles de afrontar, especialmente en los ámbitos laborales, pero el modelo de negocio de franquicias resulta beneficioso para soportarlas.

La franquicia Lashes & Go, una cadena de salones de belleza que se especializa en extensiones de pestañas, se muestra como el ejemplo perfecto para invertir y asegurar estabilidad en circunstancias cambiantes. En el último año, han abierto nuevos centros en distintas localidades y se encuentran trabajando para la apertura de más negocios.

Las franquicias y sus beneficios Ante un panorama de crisis económica, las franquicias se presentan como una alternativa de inversión y crecimiento. Este modelo permite ampliar las posibilidades económicas, tener un apoyo en el momento de tomar medidas arriesgadas y estar amparado bajo el nombre de una reconocida marca. En el último tiempo, se registró un incremento de las ventas en las empresas que son franquicias.

La franquicia Lashes & Go representa una buena alternativa de inversión, porque representa una opción segura y confiable. La empresa lleva más de ocho años brindando un servicio destacado en extensiones de pestañas, demostrando su eficacia con la expansión de los locales a lo largo del tiempo. Actualmente, tienen 24 centros instalados en Madrid, cinco en Andalucía, y tres en cada región: País Vasco, La Comunidad Valenciana, Las Islas Canarias, Cataluña y Castillas.

Solo en el último año, Lashes & Go tuvo varias aperturas con la modalidad de negocio de franquicia. Durante el año 2022 concretaron las aperturas en las siguientes regiones: Tres cantos, Valdebebas, Boadilla, Córdoba, Balmes, Rivas, Bárbara de Braganza, Vitoria, Poblenou y Santander.

Lashes & Go, calidad en extensiones de pestañas La empresa nació en 2014 en España y se especializa en el mundo de la belleza, más concretamente en extensiones de pestañas, microblading, manicura y pedicura. Decidieron focalizarse en servicios de la mirada para ofrecerle a las clientas el valor añadido característico de Lashes & Go. Sus fundadores apostaron desde el primer momento por una estrategia dinámica y diferente al resto de las empresas.

También son fácilmente reconocibles por la estética de los locales, apuestan por un estilo industrial dominado por paredes de ladrillo, sofás chester de cuero, lámparas de araña, donde predomina la madera y el vidrio para ofrecer al cliente una experiencia única. Otro factor importante es la tecnología, incorporaron herramientas más sofisticadas para la gestión de los trabajadores y a la atención de los franquiciados.

Lashes & Go también tiene una filosofía al momento de trabajar con las extensiones de pestañas. Su equipo especializado siempre busca ofrecer un resultado de calidad superior. Únicamente utilizan extensiones sintéticas, ya que son las que menos alergias generan. Por otro lado, la colocación en cada ojo se basa en una media de 100 unidades y el tratamiento varía entre una hora y media y tres horas, dependiendo del tipo de extensión que elija el cliente.

