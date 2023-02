¿Cómo los primitivos homínidos, los ancestros de los humanos, salieron adelante en un mundo hostil? 'El primate alienado' tiene la respuesta

La Editorial Caligrama anuncia la salida al mercado de una luminosa obra de divulgación que llega para poner negro sobre blanco el valor de la tecnología en la historia de la primacía del ser humano en la naturaleza.

«¿Cómo asegurar la subsistencia de la humanidad sin colmillos, sin una piel gruesa, sin garras firmes, sin la fuerza ni agilidad o sin sentidos afinados, sin la velocidad o cualquier otra cualidad que requerían para prosperar?». Una gran pregunta, que, sin lugar a duda, merece una respuesta de una extensión y profundidad adecuadas. De eso se ha encargado, de forma más que brillante, Víctor Gómez-Valenzuela, un intelectual que se ha alzado a hombros de gigantes, como diría Isaac Newton, para armar un texto con mirada larga, que alcanza el milagro expresivo de la amenidad profunda. Los lectores se encuentran ante un excelente libro que les enseña a entender la historia de una manera perfectamente adecuada para los tiempos de tecnología vanguardista en que se mueven.

¿Cuál es exactamente la naturaleza de esta obra? Así lo explica Gómez-Valenzuela: «Este libro trata de la tecnología como una forma de conocimiento y sobre la manera en que esa forma de conocimiento nos afecta como resultado y efecto de ser; es decir, de existir por sí misma y también por nuestro hacer a través de ella. No puede ser definido como un libro de historia de la tecnología, ya que ese no es su fin ni enfoque». En El primate alienado: las claves tecnológicas del proceso de hominización y humanización se exploran estas y otras preguntas desde una perspectiva multidisciplinar que combina la antropología, la filosofía y la economía con las ciencias ambientales.

Se puede ir un poco más allá, ya que la grandiosidad de su enseñanza no puede verse limitada dentro de un único género literario. «Se engaña quien piensa que esta obra es un libro. Es, en realidad, un conjunto de libros, aunque cada uno de ellos se abraza con los otros y resulta imposible separarlos. Hay un libro que reflexiona sobre la tecnología y su influencia en el proceso de humanización; otro que se complace en recrear la historia del fuego; y otro, que no es el último, traza un arco que une el pasado distante con el futuro que nos espera y nos hace sentir el reto de la vida en sociedad. Su autor es un jinete que cabalga con destreza entre la ficción y la historia, o entre la ciencia y la literatura. No hace falta una segunda lectura para intuir que este aporte académico no pasará sin dejar huella». Son palabras del profesor Rolando M. Guzmán, que hacen plenamente honor a la verdad.

Por supuesto, esta obra atesora la cualidad de ser plenamente vigente, ya que explora la manera en que la tecnología afecta en la sociedad hiperconectada del siglo XXI, conectándola con el fenómeno del capitalismo de los datos y las tendencias del cambio tecnológico. El sabio Platón señaló en su diálogo Protágoras: «Sin el fuego, las ciencias no podrían poseerse y serían inútiles». Con este libro, que llega de la mano de la fértil Editorial Caligrama, se disfrutará de su versión 2.0.

El autor Víctor Gómez-Valenzuela atesora una brillante trayectoria académica de docencia e investigación que se prolonga durante más de dos décadas, principalmente en Hispanoamérica y el Caribe. Es autor y coautor de varios libros y publicaciones científicas internacionales sobre las políticas de ciencia, tecnología, innovación y valoración económica del medioambiente, ámbitos en los que desarrolla su quehacer profesional. Es un científico social con una formación transdisciplinaria que incluye la Antropología, las Ciencias Sociales y la Economía.

Su currículum académico es abrumador: posee un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), un máster en Estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la sociedad de la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos y la Asociación Interuniversitaria Europea sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología (ESST). Ha sido profesor de grado y posgrado en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y académico visitante del Manchester Institute of Innovation Research de la Universidad de Mánchester, en el Reino Unido. Fue vicerrector de Investigación y Vinculación del INTEC durante el período 2015-2021 y anteriormente se desempeñó como viceministro de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana (2007-2009) y vicepresidente de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología de la Organización de los Estados Americanos (OEA).