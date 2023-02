Tecnología de última generación para la cocina gracias a Cloen

Es momento de que las empresas pisen el acelerador para alcanzar la velocidad frenética de todas las innovaciones que afloran casi a diario. En la actualidad, los avances tecnológicos dan pasos de gigantes.

Hay dos conceptos que sobresalen por encima del resto: conectividad y hogar inteligente. Ambos fueron dos de los términos que se resumieron en cuanto a tendencias inminentes en la pasada edición de la feria IFA en Berlín (Euromonitor International, 2022). Los clientes buscan electrodomésticos que se relacionen y se conecten entre ellos, y que, además, satisfagan sus necesidades de una forma relativamente inteligente.

Desde la empresa Cloen, se ha patentado una tecnología que permite la cocción y la transmisión de electricidad en una misma superficie, pudiendo entonces hacer uso de una sartén al mismo tiempo que se usa un electrodoméstico en el mismo espacio.

De este modo, la encimera puede adaptarse a las necesidades que pueda tener en cada momento el usuario, respondiendo así a la demanda de “hogar inteligente” y de “conectividad” de forma simultánea. Los consumidores buscan la comodidad en sus acciones cotidianas, por lo que, el hecho de optimizar un mismo espacio y hacer que el mismo adquiera una amplia versatilidad es el principal objetivo que quería cumplirse con el lanzamiento de la tecnología de Cloen Cordless Technology.

Las ventajas de elegir la tecnología de la inducción invisible Tal y como se ha comentado, la tecnología demanda cada día una mayor atención por la conectividad del todo, las personas requieren una casa con un nivel de inteligencia superior que haga de su día a día una experiencia de comodidad y de eficiencia.

La elección de la inducción invisible acerca un paso más al usuario a obtener un mayor grado de conectividad en su hogar, pretendiendo además que conforme se vaya desarrollando la tecnología, el nivel de inteligencia de la misma sea cada vez mayor, proporcionando una mayor vinculación de dispositivos al producto.

La limpieza y la armonía en consonancia con la maximización del espacio disponible para trabajar, hacen que el avance suponga una mejora sustancial para los procesos de cocción y de uso de electrodomésticos. Si el elemento (electrodoméstico y pieza de menaje) no está bien colocado sobre el espacio de transmisión, la placa no transfiere ningún tipo de energía, haciendo además del producto algo seguro y eficiente, pues no se produce una pérdida energética si el producto no está exactamente sobre la zona apropiada.

La tecnología en los espacios de una casa A priori, puede resultar poco familiar el hecho de ver este tipo de tecnologías instaladas en una vivienda, pero poco a poco la incorporación de este tipo de innovaciones se hará más habitual, con la llegada de nuevas tendencias que harán que los procesos cotidianos se conviertan en experiencias sencillas, automatizadas y con espacios de trabajo más limpios y libres de cables.

Se sabe que los productos wireless siguen una tendencia creciente, los usuarios cada vez están más acostumbrados a usar productos sin cables, aptos para ser transportados a cualquier lugar sin necesidad de un cable que lo ancle a un espacio concreto. Cloen ha querido ofrecer a los clientes la oportunidad de trabajar con electrodomésticos que posean esta condición, la de poder ser usados sin más requisitos que los de tener instalada la tecnología CCT*, pudiendo de este modo disponer de una encimera multifunción en la que poder hacer funcionar multitud de artículos.

Descubriendo Cloen Cordless Technology Para descubrir más sobre la tecnología de Cloen Cordless Technology, la marca ha habilitado un espacio en su página web en el que desarrolla con una mayor profundidad toda la explicación sobre el funcionamiento del producto, además, en este mismo apartado se podrán adquirir próximamente los electrodomésticos y demás productos de la marca pertenecientes a la gama de Cloen Cordless Technology.