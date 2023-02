Entra en vigor la subida del SMI: qué cambios trae para empresas y trabajadores Comunicae

martes, 7 de febrero de 2023, 12:56 h (CET) El Memento Social 2023 de Lefebvre recoge los principales cambios de la subida del Salario Mínimo Interprofesional aprobada por el Consejo de Ministros. Los expertos de la empresa líder en España en información jurídica responden a las cuestiones más relevantes del incremento: cuál es el sector más beneficiado, cómo afecta a las empresas o qué efectos tiene en las prestaciones de la Seguridad Social El Consejo de Ministros ha hecho oficial hoy el incremento en un 8% del Salario Mínimo Interprofesional, que ascenderá desde los 1.000 euros mensuales distribuidos en 14 pagas anuales a los 1.080€ mensuales en el mismo periodo.

Un cambio que puede traer dudas en cuanto a su aplicación y al efecto que pueden causar tanto en las empresas como en los trabajadores. Por ello, Lefebvre, considerada como el proveedor de software y empresa líder en España en información jurídica, ha recopilado y resuelto en el Memento Social 2023 las principales dudas de este incremento:

¿Cómo se aplica este cambio? Una vez se publique en el BOE la subida de los actuales 1.000€ a los anunciados 1.080 en 14 pagas mensuales, lo que serían 15.120€ brutos en total, se debe aplicar con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023. Esto quiere decir que la nómina del mes correspondiente a su entrada en vigor debe incluir el incremento salarial quesuponga al trabajador desde enero. ¿Qué cambios implican en las empresas esta subida del 8%? Las empresas deberán incrementar los salarios de sus trabajadores que sean inferiores al actual SMI, en su conjunto y en su cómputo global. Los expertos de Lefebvre señalan que hay que tener en cuenta que si el trabajador realiza una jornada inferior el salario se aplicará de manera proporcional, ya que el SMI afecta a aquellos trabajadores con jornada completa. ¿Solo lo notarán aquellos trabajadores que cobren el SMI? ¿Qué sectores son los más beneficiados? El incremento lo notarán principalmente las personas que estén cobrando por debajo del nuevo SMI. En el caso de los trabajadores que perciben un salario superior al mínimo, en conjunto y cómputo anual, esta subida no les afecta porque queda absorbida o compensada. Por otro lado, los sectores más beneficiados serán aquellos que tienen un salario más ajustado al SMI como, por ejemplo, es el caso de los empleados de hogar y los trabajadores agrícolas. ¿Qué efecto tiene la subida en las prestaciones y subsidios de la Seguridad Social? Aunque la revalorización de las pensiones lleva su propia vía al margen de SMI, este sirve como índice de referencia de cálculo a la hora de determinar si una persona puede ser o no beneficiaria del subsidio por desempleo, de la pensión de orfandad o de la pensión de viudedad, en algunos casos. Además, se utiliza para determinar la cuantía máxima de la prestación por desempleo cuando se tienen hijos a cargo. De este modo, al aumentar el SMI también crece el umbral de rentas que determinan que una persona pueda optar a las pensiones o subsidios referidos. En el caso, por ejemplo, de percibir ayudas públicas, la subida del SMI no afectaría, ya que las ayudas se referencian al IPREM (Indicador Público de Renta de Efecto Múltiples). ¿Tributa en IRPF el nuevo SMI? ¿Qué efectos tiene el incremento en la cotización? No están obligados a declarar aquellos contribuyentes que obtengan rendimientos íntegros del trabajo no superiores a 22.000€ anuales. Desde el 1 de enero de 2023, este límite es de 15.000€ en determinados supuestos, entre ellos, cuando dichos rendimientos procedan de más de un pagador. La subida del SMI produce un aumento de las bases mínimas de cotización, ya que estas son el SMI incrementadas en 1/6 parte. Además, también suben un 8% las bases mínimas de cotización que son el módulo de cálculo que sirve para conocer la cuota que pagan a la Seguridad Social empresas y trabajadores. Como es lógico, este crecimiento implica unas cotizaciones mayores en ambos casos. Esto hace esperar una inminente modificación de la recién publicada orden de cotización. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ALOJA EXPERIENCE cierra 150.000€ en su primera ronda liderada por Unitatea/DraperB1 y Successful SPV V.O estética recibe el Premio Europeo de Tecnología e Innovación BIM revoluciona con sus ventajas la ingeniería civil Entra en vigor la subida del SMI: qué cambios trae para empresas y trabajadores Restaurante Círculo Mercantil presenta la cena más romántica en el corazón de Gran Vía