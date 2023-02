Los datos a tener en cuenta antes de comprar un coche de ocasión Emprendedores de Hoy

martes, 7 de febrero de 2023, 12:00 h (CET) En los últimos años, el mercado de coches de ocasión ha experimentado un importante crecimiento superando al de coches nuevos. En España, se venden dos coches de segunda mano por cada coche nuevo, lo cual explica que en 2021 las ventas de estos vehículos se incrementaran un 9 %, rozando los dos millones de unidades.

Ante esta tendencia, es fundamental conocer algunos datos esenciales antes de adquirir un coche de ocasión, con el fin de no tener sorpresas y disgustos. Estos datos se pueden visualizar en un historial del vehículo por matrícula, que se puede conseguir rápidamente gracias a la gestión de Inforautos.

Datos esenciales que se deben conocer al comprar coches de ocasión Antes de comprar coches de ocasión es importante solicitar información sobre el vehículo al vendedor. En primer lugar, se debe pedir un libro de mantenimiento, es decir, el historial que indica qué servicios de mantenimiento se han realizado para conocer cómo ha sido el cuidado del coche.

En segundo lugar, el informe de cargas, con el fin de conocer las incidencias, deudas o embargos del automóvil, si las presenta. Otro dato necesario es el número de propietarios del coche, junto al tiempo de posesión de cada dueño. Este punto es importante porque mientras más propietarios ha tenido el coche, más uso y daños puede presentar, mientras menos dueños haya tenido, más rentable es el vehículo.

Por otro lado, es necesario mirar las lecturas del cuentakilómetros y cotejarlo con los datos que aparecen en el historial de kilometraje del propio informe del vehículo, para hacer un seguimiento del kilometraje. Con esto se puede detectar cualquier manipulación o afeitado y así evitar ser engañados. Por último, el historial de ITV es imprescindible para verificar si el coche tiene ITV pendiente y si se han encontrado defectos graves en las inspecciones realizadas.

Informe de vehículo de rápida gestión, de la mano de Inforautos Estos datos se consiguen por medio de un informe DGT, que es un informe completo que emite la Dirección General de Tráfico sobre un vehículo. Este informe es esencial para evitar estafas y obtener seguridad de buen funcionamiento en la compra de coches de ocasión. Para conseguir dicho informe se pueden solicitar los servicios de Inforautos, especializados en tramitar informes de vehículo en tiempo récord.

Este servicio se encuentra disponible los 365 días del año y se caracteriza por ser de gestión inmediata, con un máximo de 1 hora para la tramitación. Una vez que el informe esté listo, es enviado al correo electrónico del cliente, junto con una guía rápida que ayuda y asesoramiento especializado para interpretar de forma fácil cada una de las secciones que contiene, como las anotaciones de defectos del historial de la ITV. El servicio cuenta con una garantía de reembolso que se puede solicitar en caso de no obtener los datos o si no se tramita el informe.

Gracias a Inforautos es posible conseguir un informe DGT sin desplazamientos, de forma rápida, eficaz y con completa seguridad, por un precio asequible.

