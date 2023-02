American Language Academy, una reconocida academia de inglés en España Emprendedores de Hoy

martes, 7 de febrero de 2023, 12:00 h (CET) Hoy en día, los métodos de enseñanza de idiomas que fomentan la participación de los alumnos gozan de una amplia popularidad y son considerados por distintos especialistas como más eficientes. Esto se potencia cuando se atienden los intereses personales de los estudiantes y las clases o lecciones se desarrollan en grupos reducidos.

Una de las instituciones pioneras en la introducción de estas metodologías en España es American Language Academy, academia de inglés que fue fundada en Madrid en 1968 por un grupo de profesionales de la educación norteamericanos que impulsaban un estilo de enseñanza dinámico, práctico y participativo. Hoy en día, esta institución continúa ofreciendo distintos cursos de este idioma.

El método centrado en el alumno de American Language Academy La metodología desarrollada por esta academia de inglés, llamada ALA learning by doing, es innovadora y cuenta con elementos distintivos que respetan el aprendizaje y favorecen la preparación de los alumnos.

De hecho, la innovación es uno de los principios que esta institución sostiene. En este sentido, esta escuela tiene un departamento que se encarga de actualizar el método de enseñanza según las necesidades actuales de los alumnos. Otro elemento propio de esta escuela es la plataforma de aprendizaje Online AuLA Virtual, que sirve tanto como herramienta dentro del aula como para comunicarse con los alumnos fuera de ella. American Language Academy también ha desarrollado su propia app de vocabulario, llamada My ALA App, y continúa desarrollando tecnología educativa para facilitar el aprendizaje de inglés.

Además, para garantizar el éxito, esta escuela cuenta con un grupo de profesores nativos, titulados y especialistas en enseñanza que han sido formados en este método en particular.

En total, American Language Academy cuenta con más de 100 profesionales de los campos de educación, recursos humanos e innovación y tecnología. A día de hoy, esta academia cuenta con un campus de más de 1.000 metros cuadrados con 3 sedes en Madrid. Todas las instalaciones son modernas y cuentan con recursos tecnológicos avanzados.

Más de 100.000 alumnos formados en esta academia de inglés Las personas que han sido formadas en el uso del inglés por esta academia en los últimos 50 años superan las 100.000. Tanto instituciones educativas como compañías españolas e internacionales han recurrido a los servicios de este centro para mejorar el nivel de inglés de sus empleados, garantizándoles un aprendizaje de calidad.

La academia de inglés American Language Academy destaca por su trayectoria y por su carácter innovador a la hora de enseñar este idioma. En todos los cursos que se ofrecen actualmente, los alumnos y sus necesidades de aprendizaje ocupan el centro de la atención.

