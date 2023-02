Encontrar gente para navegar con Navega y Comparte Emprendedores de Hoy

martes, 7 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Muchas personas quieren alquilar un barco con amigos o familia, pero siempre existe el problema de cuadrar fechas con todos.

La solución más fácil es elegir un chárter en la plataforma Navega y Comparte, escoger un par de amigos que lo pongan fácil y compartir gastos publicando las plazas que quedan libres.

Cuadrar fechas con un grupo de gente no es fácil. Lo que a uno le parece bien de precio, al otro le parece caro. Lo que para uno es una característica importante que tenga el barco, al otro le da igual.

El convivir en un barco no siempre es fácil por ser un espacio reducido. Por lo que es deseable que se haga con personas afines.

A veces, es más fácil encontrar gente para navegar afín en gente que no se conoce, que en la gente que ya se conoce con la que no se coincide demasiado en gustos, y con la que ya se puede intuir cómo van a ser las vacaciones.

La finalidad de Navega Y Comparte al permitir publicar a patrones particulares, es facilitar la formación de grupos para poder organizar una travesía de navegación o unas vacaciones con perfiles de gente con gustos parecidos, para que se disfrute al máximo de la experiencia.

Para tratar de evitar la picaresca y que patrones particulares publiquen chárters encubiertos, la plataforma solo permite publicar a los patrones particulares que hayan contratado el alquiler del barco a través de la misma plataforma o empresa del grupo.

Además, este tipo de publicaciones tienen un límite por patrón de dos veces al año.

Para tratar de encontrar gente para navegar afín a los gustos de cada uno la plataforma pone a disposición dos formas de contactar con los tripulantes a los que les pueda interesar la salida publicada. La primera es mediante mensajes directos a modo de chat y la segunda es mediante las reservas de pago no inmediato. Las reservas de los tripulantes llegarán al email. Después se puede entrar en los perfiles, consultar gustos y afinidades, y comprobar si son afines. Si después se quiere ampliar información sobre ellos, se podrá hacer porque en el mail de reserva se reserva su correo y su teléfono. Y de esta forma se podrá tener toda la información que se necesita para aceptar o rechazar las reservas.

Publicación de salidas Para publicar una salida, hay una serie de campos mínimos a rellenar. Aunque cuantos más campos se rellenen, más probabilidades de acertar con los compañeros de viaje. Hay campos obligatorios como título, una pequeña descripción del viaje y un par de fotos. Y hay campos opcionales como itinerario previsto.

Lo mismo pasa con el perfil público, los datos mínimos a rellenar son muy pocos. Pero cuánto más se informe sobre los gustos de cada uno en el perfil público, más probabilidad de encontrar gente con gustos similares. Datos útiles a rellenar es nivel de experiencia, si a uno le gusta fondear en calas o atracar en puerto, si se es fumador o no. Además, se dispone de un campo libre para detallar lo que a uno le apetezca.

Navega Y Comparte facilita encontrar gente para navegar con gustos parecidos. Navegar con ellos es muy fácil.

