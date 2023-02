Nueva promoción de tarifa móvil para llamar y navegar sin límites con OROC Emprendedores de Hoy

martes, 7 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) El operador de telefonía móvil y fibra OROC vuelve a poner en marcha la promoción "Pásate a OROC". Una campaña de la que se beneficiarán aquellos usuarios que quieran portar su línea de teléfono a la compañía para disfrutar de llamadas y datos ilimitados durante cinco meses, por solo 12 euros al mes. Transcurrido este periodo, el cliente pasará a disponer 60 GB de datos y continuará con las llamadas ilimitadas.

A la hora de seleccionar un plan de telefonía solo móvil con datos ilimitados para smartphones, se deben tener en cuenta diversas cuestiones, como los precios en promoción, el pack de datos, la disponibilidad de llamadas, la existencia de permanencia, la disponibilidad de multiSIM, las restricciones sobre la calidad en la reproducción de vídeo o las limitaciones en tethering y roaming.

En este sentido, una de las compañías que impulsa distintas promociones con grandes ventajas para sus clientes es OROC. Estas contemplan una amplia cobertura móvil con base en el uso de la red e infraestructura móvil de Orange, llamadas ilimitadas, roaming gratuito en la Unión Europea, la posibilidad de adquirir una tarjeta DualSIM a bajo coste (solo 2 euros al mes) y no tienen permanencia.

Actualmente, el operador de telefonía móvil ha vuelto a lanzar la promoción de tarifa móvil "Pásate a OROC", que contempla llamadas y datos ilimitados por 12 euros mensuales, durante los primeros cinco meses en la compañía. Este precio es final y lleva los impuestos incluidos, por lo que los usuarios que porten sus líneas disfrutarán de una de las mejores tarifas móviles con llamadas y gigas ilimitados que hay en el mercado. Eso sí, para beneficiarse de las ventajas de esta promoción, el usuario tiene que solicitar la portabilidad de su línea antes del 25 de junio de 2023, fecha límite de la campaña.

Una tarifa móvil de datos ilimitados muy ventajosa OROC es una compañía consolidada en el mercado nacional de las telecomunicaciones gracias, en gran medida, a la amplia variedad de tarifas a precios competitivos que ofrece a sus clientes. Entre ellas, destaca la promoción de la tarifa móvil "Pásate a OROC". Esta posibilita navegar y hablar sin límites, tanto a fijos como a móviles, a nivel nacional.

El usuario solo debe ocuparse de contactar con la compañía, rellenando un formulario en su web o llamando al teléfono de atención al cliente, para solicitar la portabilidad numérica, que consiste en conservar el mismo número ante cambios de domicilio o de compañías de telefonía. El operador garantiza el envío por mensajería de la nueva SIM 24 horas después de la contratación efectiva del plan. Por otra parte, dicha promoción permite añadir TV desde 3 euros al mes, garantizando contenidos de alta calidad presentes en más de 100 canales de televisión.

Servicios de alta calidad y a medida de las necesidades El compromiso permanente de OROC es brindar servicios de calidad para la satisfacción de los clientes. Es por eso que no solo busca destacarse por sus prestaciones, sino también por una atención personalizada para cualquier tipo de requerimiento.

Una de las razones para elegir a la empresa es que la factura no tiene sorpresas, es decir, que no se efectúan costes adicionales en ninguna de las promociones que se publican. Otras características que resaltan la filosofía de OROC son el servicio técnico rápido, el cumplimiento de las promesas ofrecidas y el trato humano constante.

Con un trabajo diario orientado a mejorar las experiencias de los clientes, OROC destaca como compañía de telefonía, tanto por la calidad de sus servicios como por los precios que ofrece en sus promociones de tarifa móvil.

