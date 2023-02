Seguros Academy brinda asesoramiento gratuito para conocer cómo sube la tarifa del seguro de decesos al año Emprendedores de Hoy

martes, 7 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Los seguros de decesos hoy en día son un servicio básico y necesario que muchas personas optan por pagar para así vivir de forma más tranquila y dejar una solución ante el imprevisto que puede significar la muerte. No obstante, ya sea porque las compañías informan de manera parcial o los asegurados no se preocupan por leer la letra pequeña de los contratos, estos tipos de seguros tienden a generar grandes problemas y confusiones a futuro.

La mayor de las complicaciones está en conocer en detalle cómo sube la tarifa del seguro de decesos al año. Por esta razón, es fundamental estar informado para no tener sorpresas en el precio. En este camino, Seguros Academy no solo brinda asesoramiento gratuito, sino también cuenta con blog donde explica a los usuarios contenidos importantes relacionados con servicios de seguros.

Tarifa natural para seguros de decesos Muchas personas heredan de sus padres el seguro de decesos, algo sumamente positivo porque las compañías de seguros premian la antigüedad. Ante estos casos, existen dos variables en el precio que se debe tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de tarifa que menos aumento tenga anualmente.

Una de ellas es la tarifa anual de seguro de decesos, que toma como parámetro la edad. Según explica el blog de Seguros Academy, cuanto mayor es el asegurado más pagará en tipo de primas naturales. En consecuencia, a medida que vaya cumpliendo años, la tarifa irá subiendo. Esto se puede comprobar con las tablas de subida que están normalmente adjuntas en la póliza.

Seguro de decesos: tarifa atada a la inflación Por otro lado, otra variable es la tarifa nivela de los seguros de decesos. Son aquellas que respetan la antigüedad y no darán saltos de precio anuales aunque el asegurado cumpla años. El precio solo tomará como parámetro el IPC (índice de precios al consumo), que depende de la evolución de los precios y de la inflación. Todas las compañías incrementan este importe año a año, ya que no se encuentra al alcance de ellas poder controlarlo y evitar que aumente.

Ante estos dos tipos de tarifas para seguros de decesos, desde Seguros Academy recomiendan optar por la que contempla la Prima Nivelada, la que sube por el IPC y no por edad. Si aún existen dudas, Seguros Academy cuenta con un equipo para brindar asesoramiento de manera gratuita, se puede visitar su web para más información.

