33HOPS es un partner centrado en diseño de topologías de red, backup y replicación de datos Windows y Linux, servidores físicos y virtualización

lunes, 6 de febrero de 2023, 18:40 h (CET) Dos elementos fundamentales en el entorno actual a la hora de mantener a una empresa protegida contra diferentes ciberamenazas que ponen en jaque la información y la seguridad corporativa son los sistemas de backup y de replicación de datos.

33HOPS es una firma madrileña que opera como proveedor de diseño de sistemas backup y replicación de datos, ofreciendo la posibilidad de realizar backup de servidores virtualizados en caliente, bases de datos y archivos hacia otros servidores Windows o Linux.

Backup y replicación de datos, de la mano de 33HOPS Como expertos en diseño de sistemas backup y replicación de datos, 33HOPS ofrece herramientas propias (©XSIBackup) y Open Source para realizar copias de seguridad de máquinas virtuales, bases de datos o archivos alojados en servidores locales o remotos. 33HOPS puede realizar un despliegue de su topología DRS de forma totalmente flexible, adaptándose a sus necesidades, desde copias locales inmediatamente disponibles para entrar en funcionamiento hasta copias de datos deslocalizadas en servidores dedicados en cualquier parte del mundo o mediante un pequeño servidor en su propio domicilio. De este modo, es posible proteger a las compañías del ransomware y de otros virus como troyanos o malware, incluso inundaciones o incendios, manteniendo una copia no afectada de los datos fuera de las instalaciones físicas donde los datos residen.

Asimismo, este tipo de soluciones pueden permitirle restaurar máquinas virtuales completas, bases de datos o archivos (restauración granular) ubicados en cualquiera de ellas y en cualquier punto de restauración disponible en un repositorio de backup de forma rápida y sencilla.

El funcionamiento de 33HOPS 33HOPS recomienda un estudio previo de sus datos y consensuar un punto de corte para los datos usados con poca frecuencia. Por ejemplo, si decide que un archivo que no se modifica hace más de 4 años es un archivo de uso poco frecuente, se recomienda su archivado automático como solo lectura, de forma que cualquier empleado con permisos sobre el fichero podrá rescatarlo del archivo y añadirlo de nuevo a los archivos de uso frecuente.

Por otro lado, los archivos de "uso frecuente" (documentos, BBDD, Máquinas Virtuales, etc.), es decir, los que constituyen el núcleo de funcionamiento de su empresa entrarían en el esquema de backup diario (una o varias veces al día en función de sus necesidades), generando un punto de restauración en cada operación de backup. Desde cada uno de esos puntos de restauración es posible rescatar cualquier archivo. Por ejemplo, si tiene un documento que modifica diariamente, en cada punto de restauración encontrará la versión de ese día. Todo ello con unos costes de mantenimiento muy bajos, ya que 33HOPS puede conseguir tasas de compresión real de los datos mediante deduplicación y compresión por encima del 97 %.

