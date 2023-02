Una start-up social reconoce las buenas acciones de los influencers en redes sociales Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de febrero de 2023, 18:27 h (CET) Imaginar ganar premios por ayudar a las personas que más lo necesitan, promover la adopción de animales o plantar árboles es posible. Esta es la propuesta del proyecto "Un Millón de Buenas Acciones", de la asociación Share to Change, en Barcelona (España): Premiar las buenas acciones de personas dedicadas a hacer de este planeta un lugar mejor.

La Asociación Share to Change tiene como objetivo multiplicar el impacto de proyectos sociales y medioambientales. Para ello, apoya el trabajo de asociaciones, ONGs y personas con proyectos de impacto en España y Latinoamérica. Uno de sus proyectos premia a influencers que realicen y compartan buenas acciones en sus redes sociales. El objetivo es hacer viral el "hacer el bien", multiplicar la bondad de las personas y, en definitiva, promover la acción para construir un mundo mejor.

"Queremos que la gente vea lo emotivo que puede ser adoptar un perro que ha sido abandonado, hacer feliz a un grupo de ancianos que se sienten solos o dar educación a niños que no tienen cómo estudiar", manifiesta Julián Espinosa desde Barcelona, fundador de la asociación y líder del proyecto.

¿Quién puede participar? La convocatoria está abierta para cualquier persona deseosa de ayudar y dispuesta a inspirar a otros en redes sociales. Les llaman "Influencers de Impacto". Para ser un Influencer de Impacto no se necesita un número de likes ni de seguidores ni de comentarios por post. Solo se necesita hacer buenas acciones, compartirlas en redes sociales etiquetando a @sharetochange y usando el hashtag #sharetochange, y registrar la información de la buena acción en la página de la iniciativa. Con cada acción se acumulan puntos para acceder a los premios de la convocatoria.

¿Cuáles son los premios? Premiar a los influencers de impacto es solo una parte. La mejor parte es que los premios apoyan directamente a proyectos de impacto social y medioambiental en España y Latinoamérica. Entre los premios a otorgar, se encuentran estancias en hoteles ecológicos sostenibles, productos que apoyan la adopción de mascotas, experiencias ecológicas para la conservación de especies, bonos para el alquiler de coches eléctricos y muchos más.

Mediante la promoción de buenas acciones, la asociación promociona también los productos y servicios de proyectos de impacto social y medioambiental a nivel global. "Cuando un Influencer de Impacto promueve la plantación de árboles, por ejemplo, estará promoviendo también la plantación a través de nuestros proyectos, los cuales ayudan a personas víctimas de la violencia en Colombia", explican desde la asociación. Lo mismo sucede con la compra de bolsos, café, cacao, prendas de vestir, carcasas para el móvil... todas apoyan proyectos de impacto social y medioambiental.

Los premios provienen de estas asociaciones, quienes sustentan su funcionamiento con la venta de productos y servicios. Los Influencers de Impacto, podrán viajar a la costa Caribe para avistar estrellas en una playa virgen con asociaciones de pesqueros nativos, o rescatar tortugas en Costa Rica, o proteger tiburones martillo en las costas de Baja California, en México.

El listado de premios y la tabla de conversión está siendo actualizado constantemente en la página oficial de la iniciativa.

¿Cómo participar? Para facilitar el proceso, la página del proyecto ha diseñado un juego de cartas virtual. Los participantes acceden, destapan una carta y realizan los retos propuestos por esta. Luego realizan el reto y comparten el desarrollo en posts en redes sociales como TikTok, YouTube, Facebook e Instagram, etiquetando a la asociación Share to Change y usando el hashtag #sharetochange.

Para registrar los puntos es necesario acceder a la plataforma y llenar un formulario, compartiendo el vídeo del reto. Entre los retos más destacados se encuentran sembrar árboles, promover la adopción de mascotas abandonadas, hacer feliz a abuelos por un día o comprar el surtido de un vendedor ambulante para hacerlo feliz. Todas las buenas acciones pueden ser registradas.

¡Todos Ganan! Lo que se busca es generar sostenibilidad con diferentes acciones en la sociedad. Los jóvenes son actores importantísimos en la difusión de las buenas acciones que llevan a un planeta mejor. "Queremos contar con su energía, su entusiasmo, su manera única de decir las cosas. Los jóvenes son conscientes de los riesgos medioambientales y los desafíos sociales que enfrenta el planeta, queremos darles alternativas para actuar y proponer soluciones desde lo que saben hacer mejor: expresarse y compartir su energía en redes sociales".

''Queremos también premiarlos'' -Continúa el fundador-. ''Hacer el bien y promover la plantación de árboles, la felicidad de los más necesitados y la protección animal merece ser recompensado''.

Sin duda alguna, es una de las mejores iniciativas en materia de promoción de la sostenibilidad. Una Iniciativa que invita a construir un planeta mejor y compartirlo con el mundo a través de redes sociales.

