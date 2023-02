MesoINSTITUTE ha desarrollado soluciones innovadoras para el cuidado de la piel a través de la mesoterapia facial Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de febrero de 2023, 18:31 h (CET) Un reflejo del estado de la mente y del cuerpo es la piel. Tener buena salud mental y un organismo fuerte influye directamente en el aspecto de la piel.

Por esta razón, aunque la genética no se puede cambiar, sí es posible controlar los malos hábitos que impiden tener una vida sana. Estudios han demostrado que la mala alimentación, el sedentarismo, el no dormir bien, el estrés y una inadecuada rutina de limpieza facial ocasionan el envejecimiento prematuro de la piel, haciendo que esta se vea opaca, sin brillo y sin firmeza.

Afortunadamente, hoy en día, existen tratamientos estéticos eficaces para recuperar la belleza de la piel. MesoINSTITUTE, un laboratorio fabricante de cosméticos, ha desarrollado soluciones innovadoras para el cuidado de la piel a través de la mesoterapia facial, que devuelve la lozanía a la piel, con resultados visible en las primeras aplicaciones.

La mesoterapia facial puede revitalizar la piel tras los efectos de los malos hábitos El agitado ritmo de vida actual repercute negativamente en la salud y en el estado de la piel de muchas personas. En este sentido, uno de los tratamientos más eficaces para revertir estos daños es la mesoterapia facial, cuyo objetivo es regenerar, hidratar y aportar mayor luminosidad a la piel, combatiendo las arrugas y unificando el tono facial.

La efectividad de este tratamiento estético se debe a su potente formulación, creada a base de diferentes principios activos que penetran directamente en la dermis de la piel. Por ejemplo, los cócteles de mesoterapia facial de MesoINSTITUTE están elaborados a partir de vitaminas, antioxidantes, ácido hialurónico, entre otros ingredientes que ayudan a corregir a profundidad los primeros signos del envejecimiento cutáneo.

Su acción también tiene un efecto détox y antioxidante que restaurar el metabolismo celular, corrige el estrés oxidativo y previene el envejecimiento celular. Por otro lado, los productos de mesoterapia de la marca, añade componentes despigmentantes que eliminan las manchas marrones y solares que le restan belleza a la piel. Además, el porcentaje de ácido hialurónico que incluye las fórmulas ayuda a estimular la síntesis de colágeno, reafirmando la piel.

Los productos MesoINSTITUTE están exentos de parabenos, alcohol y perfume. Además, están debidamente registrados por el portal europeo CPNP, como cosmética tópica, y han pasado por un estricto control de calidad que comprueba sus propiedades beneficiosas para restaurar la piel.

Innovación cosmética de la mano de biotecnología suiza Manteniéndose a la vanguardia en la cosmética, el departamento de R+D+I de MesoINSTITUTE ha diseñado una completa línea de fórmulas faciales premium con biotecnología suiza para el cuidado personal en casa a través de HOME CARE, una línea de productos para mesoterapia y peeling químico que renueva, nutre e hidrata los tejidos de la piel, brindando soluciones innovadoras en un mercado cada vez más exigente.

Al ser productos faciales de uso doméstico, sus productos no tienen especificidad de género, es decir, que pueden ser usados por todo tipo de piel tanto en hombres como mujeres. De este modo, hacen posible que las personas puedan tener productos de óptima calidad con la ventaja de poder aplicarlos en la comodidad del hogar.

