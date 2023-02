Atención integral a personas con problemas sociosanitarios de la mano de ALUCOD Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de febrero de 2023, 18:36 h (CET) Alrededor de 450 millones de personas en todo el mundo están afectadas por un problema de salud mental, según la Confederación de la Salud Mental España.

De esta población, entre el 35 % y 50 % no reciben ningún tipo de tratamiento o el que reciben no es el adecuado. Ante esta situación, el desempeño de las instituciones enfocadas en atender a las personas con este tipo de trastornos es fundamental.

ALUCOD, una entidad situada en el municipio de Llerena, en la provincia de Badajoz, se ha enfocado en proporcionar atención integral a personas que necesiten servicios de psiquiatría, psicología, trabajo social y forense a través del centro sanitario ambulatorio Casa Blanca.

La importancia de la atención a personas con problemas sociosanitarios Los trastornos de salud mental representan uno de los problemas más comunes en la sociedad actual. De acuerdo a las estadísticas, más de un millón de personas en España padece alguna condición de este tipo, lo cual puede implicar un deterioro progresivo en su salud integral, de no recibir la atención profesional adecuada.

Desde el centro sanitario residencial y ambulatorio Casa Roja de ALUCOD se han centrado en proporcionar servicios integrales, de la mano de un equipo multidisciplinar para la atención de trastornos psiquiátricos-psicológicos, como depresión o ansiedad, entre otros.

Además, este centro cuenta con especialistas en el tratamiento de adicciones y consumo problemáticos de drogas y profesionales que brindan asistencia en situaciones de violencia de género o violencia familiar en general, incluyendo dentro de sus servicios la atención de problemas de conductas en adolescentes. Todo esto, con el objetivo de mejorar el bienestar físico y social de la población, ofreciendo precios mucho más accesibles y destinando sus ingresos a la labor social que lleva a cabo ALUCOD.

Programas ajustados a las necesidades de cada persona Uno de los aspectos por los que destacan los servicios del centro sanitario residencial y ambulatorio Casa Roja, es por brindar la posibilidad de acceder a servicios y tratamientos ajustados a las necesidades y problemáticas que atraviesa cada persona.

Este espacio está incluido en el catálogo de entidades que colaboran con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Badajoz, lo cual les faculta para el cumplimiento de trabajos en beneficios de la comunidad. En ese sentido, también brindan asistencia a personas con problemas vinculados a los procesos judiciales, ya sean informes periciales, entre otros.

Las personas interesadas en acceder a los servicios profesionales del centro sanitario residencial y ambulatorio, pueden contactar con ellos vía telefónica o a través del formulario de atención que se encuentra en la página web de ALUCOD.

