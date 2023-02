Value Creation - Alternative y la gestión de fondos entorno a la plataforma Axion Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de febrero de 2023, 17:07 h (CET) Con el respaldo y la experiencia de Value Creation-Alternative, la licencia para operar Axion, una SICAV para la creación y la gestión de fondos de inversores institucionales y profesionales, ha sido aprobada por el regulador de Malta.

En este marco, en el año 2022 la firma ha lanzado dos subfondos para inversiones en derivados e instrumentos financieros. Además, se encuentra en conversaciones para establecer fondos en otras verticales, como startups tecnológicas, empresas de informática, obras de artes, artículos de lujos, activos inmobiliarios, activos tóxicos, oro y otras materias primas, así como préstamos, hipotecas y otros instrumentos de deuda.

Gestión de fondos para inversores institucionales y profesionales El equipo de Axion Blue son profesionales con una amplia trayectoria en finanzas y estructuración corporativa, que trabajan en colaboración con family offices, gestores de activos, inversores, auditores, entidades financieras, consultores estratégicos y otros profesionales para ofrecer soluciones llave en mano en torno a problemáticas de restructuración corporativa, gestión de fondos, inversiones, fusiones y adquisiciones.

Gestores de activos que busquen establecer un fondo de inversión, tanto como parte de una plataforma compartida o con una estructura dedicada propia pueden recurrir a sus servicios; así como las empresas de todo tipo y tamaño que busquen establecer, estructurar u optimizar sus impuestos, o bien comprar, vender, fusionar o internacionalizar su negocio.

Cabe recordar que Malta es miembro de la Unión Europea y ofrece un régimen fiscal muy ventajoso para corporaciones siempre que se estructuren correctamente.

Asimismo, la plataforma funciona como paraguas legal para aquellos que no tengan o no puedan conseguir licencias por falta de habilidades, calificación o tiempo.

Consultoría estratégica especializada en estrategia de negocios e inversiones, de la mano de Value Creation-Alternative Value Creation-Alternative (VC-A) aporta un ecosistema de proveedores de soluciones compuesto por más de 1200 miembros, 5.000 inversores y más de 35.000 contactos, los cuales ofrecen servicios de asesoramiento corporativos a lo largo del proceso de desarrollo empresarial. De este modo, a través de alianzas preestablecidas, esta consultoría ofrece soluciones y estructuras predefinidas que ahorran tiempo y reducen costes frente a simples servicios de asesoramiento.

La columna vertebral del ecosistema de VC-A es Axion, la SICAV o "Société d'investissement à Capital Variable" que se traduciría por "Sociedad de Inversiones con Capital Variable", regulada por las Autoridades de Servicios Financieros de Malta, la MFSA por sus iniciales en inglés, lo equivalente de la CNMV en España. Está pensada para inversores cualificados, aquellos que tienen más de €750,000 en activos netos, para aportaciones superiores a los 100.000 euros.

El equipo de Axion Blue reúne la experiencia de Value Creation-Alternative y de otros miembros de su red internacional para ofrecer la posibilidad de invertir de forma regulada en diferentes activos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.