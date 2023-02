De bípedos ungulados

Hoy he escuchado al presidente de la Cámara del Senado nombrar los 12 nombres de las mujeres asesinadas por hombres este año. Éste decía que solo esto debería hacernos meditar. Y como él aconsejó, he reflexionado sin genuflexionar los contextos enfrentados. Y he llegado al exordio que quizás no le convenga mucho a dicho bicho que el pueblo piense.

Y digo esto por el riesgo de que reflexionando, reflexionando, podríamos arribar `por nosotros mismos a proemios que quizás le disgusten. Y es que, después de la aplicación de la ley del “solo sí es si”, se han excarcelado a asesinos, violadores, maltratadores, pederastas... Entre todos, de momento llevan unos 300. Lógicamente, he cavilado que se corre el riesgo de que estos forajidos vuelvan a recalar en el mismo delito. Y es que en mi pueblo, y ustedes perdonarán la expresión, reza un dicho que dice: “picha tiesa no cree en Dios”.

Entonces, he razonado un poco y me he predicho: ”Cuando estos depravados vuelvan a consumar los maltratos, violaciones y asesinatos a mujeres y niñas y sodomizar imberbes, ¿tendrá la honestidad, este bípedo ungulado, a decir que lo que hicieron estos degenerados fue gracias a ellos?”