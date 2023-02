DXC Technology y Dynatrace refuerzan su alianza global para acelerar la transformación digital de las empresas Comunicae

lunes, 6 de febrero de 2023, 14:15 h (CET) Esta alianza tiene como objetivo potenciar la automatización inteligente de las infraestructuras IT. Mediante observabilidad mejorada por IA, automatización y prevención, DXC y Dynatrace ofrecerán operaciones más eficientes y una mejora del rendimiento de entornos híbridos y multicloud DXC Technology y Dynatrace han anunciado un acuerdo global para incorporar la tecnología de Dynatrace a la plataforma de gestión TIC ‘DXC Platform X’. Esta alianza permitirá a DXC ofrecer a sus clientes una visibilidad completa y en tiempo real, tanto de los servicios IT, como de las aplicaciones empresariales. Los esfuerzos combinados de DXC y Dynatrace permitirán acelerar la detección y resolución de problemas de disponibilidad y rendimiento mejorando los KPIs de negocio y la experiencia digital de los usuarios finales.

La tecnología de Dynatrace proporciona observabilidad mejorada mediante Inteligencia Artificial, lo que permite la automatización proactiva e inteligente de acciones de prevención, detección y reparación de incidencias en los procesos de negocio.

DXC Platform X es una plataforma de automatización inteligente basada en datos que ayuda de manera proactiva a detectar, prevenir y resolver problemas, para conseguir infraestructuras IT resistentes, seguras y autorreparables. El refuerzo de Platform X con la tecnología de Dynatrace, proporciona observabilidad mejorada mediante modelos de Inteligencia Artificial que sintetizan, a partir de los datos que se recogen de manera inteligente de infraestructuras, apps y sistemas, KPIs de negocio cuya evolución puede ser observada y optimizada. Una vez que los indicadores e incidencias clave de negocio están "bajo control", Dynatrace permite automatizar acciones para su prevención, detección y reparación, optimizando así los procesos tecnológicos de la empresa. La tecnología al servicio del desarrollo y la transformación de las empresas.

"Estamos entusiasmados de trabajar con Dynatrace para ofrecer a nuestros clientes una solución de observabilidad y optimización de aplicaciones en tiempo real", comenta Juan Parra, presidente de DXC Technology en España y Portugal. "La combinación de la tecnología de Dynatrace con nuestra plataforma de soluciones, Platform X y nuestros servicios de gestión de infraestructuras y aplicaciones, va a marcar un antes y un después en nuestra industria. Queremos revolucionar la forma de gestionar los servicios IT para proporcionar una visibilidad y control sin precedentes de los procesos de negocio de nuestros clientes", concluye Parra.

José Matías, director general de Dynatrace en España y Portugal indica que "este acuerdo es una muestra más del compromiso de DXC por ofrecer a sus clientes las mejores soluciones de TI en el mercado y esta vez lo hacen de la mano de Dynatrace". "Estamos convencidos de que esta colaboración proporcionará a nuestros clientes comunes una ventaja competitiva en el mercado acortando el tiempo entre la definición de objetivos de negocio y la obtención de resultados mediante la automatización inteligente de los procesos, que se consigue gracias al tratamiento masivo de los datos que recogen y analizan nuestras soluciones".

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Repara tu Deuda Abogados cancela 32.026€ en Llucmajor (Mallorca) con la Ley de Segunda Oportunidad La Flagship Store de LEGO® en Barcelona actualiza su modelo de exposición de La Sagrada Familia Fin a las estafas por SMS: los jueces respaldan derechos de los consumidores DXC Technology y Dynatrace refuerzan su alianza global para acelerar la transformación digital de las empresas CAREL@Euroshop celebra 50 años de innovación y sostenibilidad