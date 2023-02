Gestionar los comedores de las guarderías con el software desarrollado por No Problem Cooking

En la actualidad, uno de los elementos clave para gestionar de forma exitosa las empresas de restauración colectiva es el uso de tecnología adaptada a este sector.

Sin embargo, son pocas las soluciones tecnológicas diseñadas para atender las necesidades que presentan estas entidades.

En vista de ello, Orca Business Software, empresa especializada en desarrollo software, ha creado No Problem Cooking, un programa especial que permite gestionar todo tipo de organizaciones de restauración colectiva, especialmente los comedores de colegios y guarderías.

Una solución de desarrollo software para administrar comedores de guarderías En las guarderías y centros de educación infantil, el comedor representa una de las áreas más importantes, ya que atiende la alimentación de los niños durante la jornada educativa. Por ello, es importante administrar correctamente cada aspecto de un comedor, con el fin de tener buenos resultados y lograr el propósito propuesto.

Lo cierto es que la administración de un comedor de guardería no es tarea simple porque implica gestionar y controlar un sinfín de procesos que requieren la elección de menús y preparación de recetas, compra de materia prima, control de cocina, etc. Ante tal necesidad, No Problem Cooking presenta soluciones para estos centros que comprenden el diseño de platos y recetas saludables según unos parámetros establecidos. A partir de aquí permite realizar tareas como la planificación de compra de productos, elección de proveedores, recepción de pedidos online, gestión de almacenamiento, control de stock, realización de inventarios y revisión de recepción de pedidos. Además, da la opción de detectar posibles desviaciones en alguno de los puntos de la cadena de producción, para hacer los ajustes necesarios, todo desde la misma plataforma.

No Problem Cooking, la solución para elaborar menús calibrados El control de costes en la elaboración de comidas y bebidas es uno de los obstáculos más grandes que pueden presentar los administradores de comedores educativos. Por otro lado, son muchas las instituciones que no utilizan ningún sistema de control de costes y escandallo en estos sitios. Gracias a la empresa de desarrollo software encargada del proyecto No Problem Cooking, es posible personalizar menús que presenten un equilibrio entre los alérgenos, macronutrientes y micronutrientes. Gracias al sistema de planificación de menús basales y especiales se consigue llegar a rozar el “zero waste” para evitar el desperdicio de materia prima. El software realiza tareas de estandarización de procesos en las recetas para asegurar, no solo el uso de las cantidades exactas en cada receta, sino la calidad de la comida por cada comensal en función de su edad. Por otro lado, permite crear presupuestos personalizados y gestionar los menús de acuerdo a calendarios semanales o mensuales, logrando una mejor administración de las comidas durante todo el periodo.

No Problem Cooking también ofrece soluciones personalizadas para empresas de hostelería, catering, cocinas centrales, dark kitchens, dietistas y nutricionistas, con funciones específicas que ayudan a mejorar los procesos para las entidades y para los comensales.