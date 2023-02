Por el Instituto Médico del Prado, alopecia femenina y trasplante capilar en mujeres Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de febrero de 2023, 15:12 h (CET) La pérdida de cabello o alopecia femenina puede ser el resultado de la deficiencia necesaria de nutrientes o hierro. Es causado por anormalidades tiroideas, infección, anemia, presión y uso excesivo de cosméticos o a una alopecia androgenética.

Este problema es tratado gradualmente con productos para estimular el cuello cabelludo, sin embargo, la efectividad de estos procedimientos no ha sido comprobada.

En el Instituto Médico del Prado, situado en Madrid, el Dr. Espinosa Custodio puede ayudarle mediante el trasplante capilar. Esta es una cirugía menor, no invasiva e indolora que permite la redistribución de las unidades foliculares de la cabeza. Sin embargo, hoy en día, se ha convertido en una de las soluciones más efectivas, permanentes y seguras contra la alopecia.

Una intervención no invasiva El procedimiento es realizado completamente por el Dr. Espinosa. Desde el diagnóstico, hasta el alta, pasando como no puede ser de otra manera por la extracción y la implantación del cabello, el especialista acompaña al paciente y hace el seguimiento durante la recuperación.

El médico extrae el cabello de la zona occipital, para implantarlo en las áreas que necesita repoblar. De este modo, el pelo volverá a crecer con total normalidad en las áreas intervenidas. Esta práctica ha tenido mucha aceptación entre los pacientes, por lo que cada vez se hace más común su aplicación, pero es primordial que el especialista que lo realiza realmente esté capacitado para hacerlo. Aunque es una cirugía menor ambulatoria, existen riesgos implícitos en el procedimiento médico y para reducirlos, se debe ejecutar con todos los protocolos sanitarios.

La intervención suele demorarse varias horas y es, incluso, común que el Dr. Espinosa Custodio la lleve a cabo en dos días. Esto es debido a su exigente protocolo de excelencia por el que no se implantan más de 1.500 unidades foliculares por sesión. Evita de esta forma errores humanos ,consiguiendo que todos los folículos sobrevivan en la zona injertada y asegurando su correcta colocación en cuanto a dirección, profundidad y posición de cada uno de ellos.

Este tratamiento es seguro La técnica consta de dos etapas. En primer lugar, está la fase de extracción. Durante esta se sacan los folículos de la zona donante. El Dr. Espinosa Custodio es especialista en técnica FUE. Seguidamente, en la etapa de implantación, los folículos son colocados mediante Implantación Directa del Cabello (técnica DHI).

Algunos pacientes optan por las clínicas de bajo coste para solucionar la situación; sin embargo, esta es una intervención de riesgo, que requiere de un personal capacitado y un equipo multidisciplinar, para atender integralmente al paciente. En ese sentido, el Instituto Médico del Prado ofrece un entorno seguro y profesional, porque cuenta con un personal altamente cualificado. Allí los pacientes podrán someterse a los procedimientos requeridos, sin el temor de sufrir efectos desagradables durante la operación, ni durante el largo proceso de recuperación.

