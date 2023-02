Un médico anestesista de Málaga entre los 3 más valorados en el Tratamiento del Dolor de España

El Dr. Carlos Morales es el responsable de la Unidad del Dolor del Hospital HM Santa Elena en Málaga, donde utiliza técnicas innovadoras como el láser, el plasma y la ozonoterapia para tratar a pacientes con dolor. Gracias a la telemedicina, ofrece consultas en línea y tratamientos resolutivos para hernias y otros problemas de salud a pacientes de toda España La octava edición de los premios otorgados por la plataforma Doctoralia Awards ha reconocido al Doctor Carlos Morales como premio finalista mejor valorado de España. El especialista del Hospital HM Santa Elena ha sido designado junto a otros 11 profesionales sanitarios como los mejores valorados del país, y repite como finalista un año más.

El reconocimiento de los Doctoralia Awards se lleva a cabo a través de las valoraciones de los propios pacientes, quienes han otorgado una valoración de excelencia a la atención recibida por el especialista. "Los pacientes con dolor crónico agradecen la dedicación y empatía que reciben".

Carlos Morales es el responsable de la Unidad del Dolor del Hospital HM Internacional Santa Elena de Málaga, donde atiende a pacientes que sufren dolor crónico a causa de artrosis, hernias, neuropatías u otras dolencias. Gracias a que sus tratamientos no suelen necesitar más de una sesión, a menudo trata pacientes de otras provincias que se ponen en contacto con él solicitando una segunda opinión por telemedicina.

El Doctor Morales subraya la importancia de disponer de los últimos avances en el tratamiento del dolor, para tratar esta nueva epidemia del siglo XXI. Una labor que suma al acompañamiento de los pacientes, ofreciendo siempre una esperanza en la lucha contra el dolor. En su labor de prevención y divulgador, el doctor ha realizado un ebook con ejercicios que pueden ayudar a que el dolor lumbar no cronifique, y tiene su propio blog y newsletter donde ofrece consejos y tratamientos a las personas que sufren dolor.

Los tratamientos para el dolor han evolucionado de enfocarse en aliviar los síntomas a buscar soluciones curativas. Las unidades intervencionistas de dolor han cambiado su enfoque de simplemente proporcionar alivio temporal para el dolor a tratar de resolver el problema subyacente y curar la causa del dolor.

Este anestesista señala que "hay otras opciones a la cirugía que muchos pacientes no saben ni siquiera que existen, y que pueden conseguir retrasar la aparición del dolor o eliminarlo. Tratando el dolor sin cirugía se previenen posibles complicaciones, y se da una alternativa a los pacientes que no son candidatos o no desean una cirugía".