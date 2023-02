Solocalendarios.com: Blog especializado en calendarios online Comunicae

lunes, 6 de febrero de 2023, 10:23 h (CET) Solocalendarios.com es una web especializada en calendarios online sin derechos de autor y totalmente gratis Cada vez existen más aplicaciones para todo tipo de usos, pero algo que hoy en día sigue siendo de utilidad son los calendarios.

De esta necesidad nace solocalendarios.com, una web especializada en calendarios online.

Y esto es algo que las aplicaciones móviles no pueden ofrecer, como descargar un calendario en Word en blanco para editarlo.

Esto es muy útil para diferentes usos, como puede ser anotar cumpleaños, actividades escolares, etc.

Además, otra de las ventajas es que sus calendarios son totalmente gratis y no requieren ningún tipo de licencia de uso.

¿Qué tipos de calendarios se pueden encontrar en solocalendarios.com?

Existen muchos tipos de calendarios en el mundo y muchos son desconocidos en España, pues el utilizado aquí es el calendario gregoriano.

Pero en china existe el calendario chino. Además, en países de habla musulmana existe el calendario musulmán.

Por otro lado, existen diferentes calendarios religiosos como pueden ser el ático, el celta, el azteca, el inca y así una muy larga lista de calendarios religiosos.

Además, en diferentes culturas también agregaron las estaciones del año dando pie al calendario lunisolar. Entre estas culturas están los babilonios y los sumerios, siendo los principales creadores estos calendarios hace más de 5.000 años en oriente medio.

Historia del calendario

El calendario no es algo nuevo, y según los diferentes estudios el primer calendario se encontró más o menos 8.000 millones antes de cristo. Este calendario funcionaba mediante las fases de la luna y del sol.

Además, se tiene constancia del calendario egipcio hacia el 3 milenio antes de cristo, siendo este en primer calendario solar conocido.

Por otro lado, está el calendario romano, y su primer año se le conoce el año de Rómulo con 10 o 12 meses según diferentes estudios.

Y un dato curioso del primer calendario romano es que su primer mes era marzo y no enero.

Calendario gregoriano

El calendario gregoriano es el calendario de origen europeo y es más utilizado en el planeta.

El origen del nombre viene por el para Gregorio XIII uno de los mayores promotores de dicho calendario.

Y poco a poco el calendario gregoriano se fue expandiendo y sustituyendo al calendario juliano que era el más utilizado anteriormente. Este calendario juliano, también llamado egipcio, fue el principal calendario mediante las fases solares.

Además, el calendario gregoriano nace de un estudio realizado por estudiantes y científicos de la universidad de salamanca allá por el año 1515. Aunque este primer estudio no se le dio mucha importancia.

Pero posteriormente en el año 1578 surgió un segundo estudio el cual ya despertó más interés pasado a ser el actual calendario mundial.

En base a estos estudios los primeros países que se acogieron a este calendario fueron España y sus virreinatos de América. Es decir, islas Filipinas y los estados peninsulares itálica cuyo nombre actual es Italia y Portugal.

Pasado ya unos años se adhirió Gran Bretaña y todas sus colonias de América.

Calendario maya

Otro calendario muy expandido es el calendario maya con 2.000 años de antigüedad. Un calendario muy expandido con ciclos de 52 años.

Además, según el calendario maya el año solar duraba 365 días, pero las fechas se realizaban mezclando 3 calendarios. El calendario Tzolkin también llamado divino, el Haab también llamado ceremonial y la Cuenta Larga, contemplando este último un periodo de más de 5.000 años.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas EiDF obtiene la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para un proyecto de 50 MW en León Un médico anestesista de Málaga entre los 3 más valorados en el Tratamiento del Dolor de España Aljarafruit aconseja el consumo de frutas de temporada Partoo publica su barómetro de reseñas de clientes de 2023 Bloobirds suma ocho millones con su última ronda de inversión para potenciar las ventas empresariales