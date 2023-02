SER o no SER, SL presenta sus resultados del 2022 y las previsiones de cara al 2023 Comunicae

lunes, 6 de febrero de 2023, 10:27 h (CET) La empresa, referente en el sector del marketing digital, anuncia los resultados del año 2022, superando los 3 millones de euros. En 2022, SER o no SER recibió la insignia Google Partner Premier, consolidándose como una de las mejores agencias SEM de España. La firma analiza y anuncia sus previsiones respecto al nuevo año, ampliando su equipo para hacer frente a los retos que se presenten este año SER o no SER SL ha presentado hoy los resultados del último año en curso, alcanzando unos ingresos de 2,8 millones de euros, lo que supone un 12% más respecto al año 2021.

A pesar de la situación de incertidumbre económica, la empresa ha seguido creciendo, consiguiendo más de 500 clientes nuevos y convirtiéndose así en una de las agencias de marketing digital referentes en el mercado español.

Además, durante el año 2022 la agencia consiguió la insignia Google Partner Premier otorgada por Google, lo que refleja y reconoce su trabajo como agencia de Google Ads.

"Como agencia de marketing digital nuestro compromiso con los clientes es conseguir la máxima rentabilidad para su inversión utilizando y compartiendo con ellos todas las herramientas que nos permitan evaluar el ROI de cada euro que invierten", asegura Ignacio Lafuente, director general de la firma.

Previsiones para el 2023

En cuanto a las previsiones para este año, la empresa ha anunciado lo siguiente:

Dada la importancia que está cobrando el posicionamiento SEO tanto en Google como en redes sociales, la empresa espera crecer en este sector un 12%, superando así los 3,2 millones de euros. Ante esta demanda, la agencia SEO ha decidido reforzar el departamento con el fin de mejorar la calidad de sus servicios. Respecto a la publicidad en Google y redes sociales, SER o no SER espera un crecimiento del 15%, por lo que también reforzará este departamento, así como su presencia en Barcelona. Sobre SER o no SER SL

SER o no SER SL es una agencia experta en marketing digital dedicada a optimizar todos los canales a través de una estrategia unificada con el fin de que sus clientes optimicen sus ventas.

Su trayectoria durante 15 años en el sector del marketing, los convierte en una de las agencias referentes de España.

Compuesta por equipo compuesto de más de 50 trabajadores y delegaciones en Madrid, Bilbao y Barcelona, la empresa brinda soluciones personalizadas y asequibles a cada cliente en todo lo relacionado con posicionamiento SEO, Google Ads y publicidad en redes sociales.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.