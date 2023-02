'Heroína', obra publicada por Letrame Grupo Editorial de Hermelo Molero Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de febrero de 2023

Historia desarrollada principalmente en Bilbao

Hermelo Molero publica su segunda novela, Heroína, editada por Letrame Grupo Editorial. En ella, el autor narra muchas historias desde tres puntos de vista distintos que, finalmente, acaban chocando para, así, iniciar todas ellas un nuevo camino. Muchas de las situaciones que se cuentan están basadas en hechos reales vividos por el autor, otros son ficción pura, intentando hacer con ello una delgada línea, donde es muy difícil separar la realidad de la ficción.

Hermelo sabe que el punto fuerte de su obra se encuentra en la veracidad de la historia. Es una novela de lectura rápida, directa y de ficción, pero no de ciencia ficción como otras muchas, donde el autor por desconocimiento hace de las acciones de los personajes situaciones imposibles y, sobre todo, increíbles.

El lector se encontrará con tres bandos: por un lado, el jefe policial representado por el suboficial Javier Navarro; por otro lado, hay un grupo delincuencial completo y complejo, y para finalizar, un tercer punto de vista donde se narra una historia dramática de una mujer que es la realmente protagonista de la historia.

El autor ya piensa en su siguiente publicación; el publicar un libro ha sido una experiencia gratificante que repetirá con su ya tercera publicación.

Sinopsis Una novela policíaca redactada por un policía en activo, donde la ficción es una parte muy pequeña dentro de la gruesa realidad.

Una lacra llamada heroína se expande por las calles de Bilbao. El grupo de drogas de la Ertzaintza llevará a cabo una lucha sin cuartel para recuperar el control de la ciudad. Javier Navarro, el suboficial, deberá llevar a sus agentes hasta el agotamiento para desarticular los grupos criminales. Llegados desde lejos, amenazan con controlar hasta el último rincón habitable de la capital vizcaína.

Las víctimas de estas bandas organizadas no solamente son sus consumidores y clientes, también sufren daños colaterales difíciles de tolerar. Personas que escapan de sus violentos y míseros orígenes buscando un mundo mejor, para terminar siendo esclavas de redes que comercializan sus cuerpos. Historias de sobrevivientes que soportan lo inimaginable para emprender un viaje que difícilmente acabará bien. Sufrimiento y dolor donde la muerte les acompaña con billete de ida, pero no de vuelta.

Datos de contacto del autor Hermelo Molero

hm@hermelomolero.com

