Grupo Rotex ofrece ponchos de surf personalizados Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de febrero de 2023, 11:28 h (CET) El surf es uno de los deportes más emocionantes y beneficiosos para la salud, aunque en muchas ocasiones, bajarse de la tabla y salir del mar puede generar un cambio brusco de temperatura en el cuerpo.

En consecuencia, resulta fundamental secarse y resguardarse del viento una vez finalizada la jornada. Para ello, la empresa dedicada a la fabricación y confección personalizada de artículos de rizo Grupo Rotex lanzó sus ponchos de surf, un producto de diseño artesanal, 100 % confeccionado en España, pensado para toda clase de público, especialmente para los niños y jóvenes amantes de esta actividad.

Los productos tienen un diseño innovador made in España La industria textil española está atravesando un período de reactivación gracias a la fabricación y adquisición de prendas hechas en el país. Tal es el caso de uno de los productos estrella de la firma Grupo Rotex como los ponchos de surf, ideales para ponerse al salir del mar, ya que sus tejidos permiten secar y calentar el cuerpo de forma rápida y eficaz. En este aspecto, las prendas están elaboradas a base de diferentes materiales como el algodón 100 % y en tejidos como el bambú, microfibra, gofre/waffle (nido de abeja), y el más novedoso en softshell, un tejido que es repelente al agua, waterproof and windproof, por lo que ofrecen mayor durabilidad, puesto que no se encogen ni se destiñen con los lavados

Asimismo, su proceso de confección artesanal, preciso y trabajado, aporta detalles que marcan la diferencia, como la capucha y los bolsillos. De esta forma, el resultado es un poncho delicado y de primera calidad, con diseños creativos y colores variados. A su vez, es posible personalizarlos con nombres o bordados, siendo una buena alternativa para regalar.

¿Por qué elegir los productos de Grupo Rotex? Además de los ponchos de surf, Grupo Rotex cuenta con una amplia línea de playa para pasar el verano en el mar y disfrutar con amigos o en familia. En este sentido, su catálogo está compuesto por toallas de varios tamaños, albornoces para adultos y niños, zapatillas, pareos, todo ello en diferentes tallas y colores, entre otros.

Por otra parte, es importante señalar que todos los artículos fabricados por esta compañía son artesanales y utilizan tejidos de diferentes clases, algodón, bambú, microfibras, etc. los cuales son reconocidos y valorados en todo el mundo por su calidad y durabilidad. Al mismo tiempo, los productos de Grupo Rotex se pueden fabricar a medida con el diseño y el color que el cliente elija, con el material que más le interese.

Con una larga trayectoria como fabricantes de rizo y confección textil, Grupo Rotex se ha posicionado como una de las empresas líderes en el sector gracias a la máxima calidad de sus materiales y a la innovación en sus procesos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.