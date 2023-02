Repara tu Deuda Abogados cancela 68.514 € en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

Bernardo Morán reconoce, tras verse liberado de sus deudas por la Ley de Segunda Oportunidad, que es un momento "muy emocionante" Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Barcelona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona (Catalunya) ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Bernardo Morán, que había acumulado una deuda de 68.514 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

El propio exonerado explica cómo se encuentra en estos momentos: "es muy emocionante. Después de tantos años de tortura que uno tiene con los compromisos y no poder cumplirlos por las circunstancias. A veces las cosas no te salen como tú lo piensas inicialmente y eso te conlleva a que te adeudas sin darte cuenta. Cogía de aquí para cubrir lo de allá. Cuando me di cuenta, digo: ‘¿qué estoy haciendo?’ Y ya no podía dar un paso atrás", concluye ENTREVISTA COMPLETA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Fue uno de los países que más tiempo tardó en hacerlo. Fue un año después de que se produjera la Recomendación de la Comisión Europea para que pusiera en marcha este mecanismo".

Aunque existe cierto desconocimiento sobre esta legislación, cada vez son más personas las que solicitan acogerse. De hecho, Repara tu Deuda Abogados cuenta con más de 20.000 particulares y autónomos que han confiado en sus servicios para poder iniciar una nueva vida. El despacho de abogados prevé alcanzar los 100.000 casos en próximos años, tal como sucede en otros países como Alemania, Italia o Francia.

Esta legislación permite que particulares y autónomos puedan quedar libres de sus deudas siempre que se demuestre previamente que han actuado de buena fe, que no han cometido ningún delito socioeconómico en los diez últimos años y que el importe debido no supere los 5 millones de euros.

Repara tu Deuda abogados dispone de una aplicación para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite reducir aún más los costes del procedimiento y un control total del proceso, y que los abogados pueden asistir a reuniones mediante videollamada.

Vídeos

Ley de la Segunda Oportunidad - Bernardo cancela todas sus deudas - Repara tu Deuda Abogados