El webinar de GestyFor para aprender a calcular el capital de solvencia regulatorio para optimizar recursos

lunes, 6 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Los impuestos diferidos hacen referencia a un tributo que una organización debe reconocer en sus estados contables y financieros, el cual acoge ingresos y gastos que no son gravados o deducibles en la declaración de la renta vigente, pero que sí lo serán en períodos futuros. El impuesto busca anticipar hechos económicos, de tal manera que se puedan equilibrar las brechas entre las normas fiscales y contables.

Cuando no existe ganancia, se aplica un recurso conocido como capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos, el cual permite reconocer como pérdida una parte de ciertos activos que hayan sufrido un cambio de valor. Para calcular los alcances de esta capacidad, hay una metodología introducida por la normativa de Solvencia II, la cual permite establecer el cálculo de capital de solvencia regulatorio. Con el objetivo de introducir a las personas sobre las características de esta metodología, GestyFor ha diseñado un webinar en el que espera resolver las dudas de los asistentes relacionadas con las pérdidas de los impuestos diferidos.

¿Cuáles son los cambios en las formas de establecer el cálculo sobre el capital de solvencia? Si bien la normativa de Solvencia II introdujo la metodología mencionada como una forma de generar un alivio fiscal para empresarios durante momentos difíciles, los artículos que definen el cálculo de la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos no necesariamente garantizan un tratamiento homogéneo por parte de las entidades aseguradoras. Los modelos utilizados para calcular el importe de la absorción diferían ampliamente entre las diferentes entidades de seguros, por lo que desde inicios de 2019 se introdujeron cambios que modificaban los artículos que definían el cálculo.

Es por esto que, durante el webinar, GestyFor busca introducir a los asistentes a la nueva metodología de cálculo de capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos, analizando la manera correcta de aplicarse y teniendo en cuenta las novedades introducidas en el nuevo articulado. Dichas novedades tienen que ver con la pérdida instantánea, el método simplificado, la temporalidad e hipótesis de proyección de beneficios futuros y la compensación de bases imponibles negativas.

La participación en el webinar GestyFor abrió su cuota de inscripción para entidades, cuyo importe varía dependiendo de la cantidad de personas que asistan por organización. Para formalizar la inscripción solo es necesario acceder a la página web de GestyFor y rellenar un formulario sencillo con los datos de la entidad y la información básica de los asistentes.

Con el webinar sobre capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos, desde GestyFor esperan resolver todas las dudas existentes sobre esta metodología, de tal manera que las empresas puedan utilizarla en los momentos que más lo necesiten.

