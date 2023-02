¿Los sitios web todavía funcionan?, de la mano de ZEWS Emprendedores de Hoy

domingo, 5 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Hoy en día, ha crecido la cantidad de usuarios registrados en redes sociales. Debido a esto, algunos negocios dedican toda su atención a conseguir clientes y generar ventas a través de estas plataformas.

Sin embargo, los sitios web continúan siendo una herramienta indispensable para posicionar una marca y obtener el reconocimiento del público en internet.

A su vez, estadísticas de Google señalan que el 67 % de los usuarios en Latinoamérica realiza una investigación por internet antes de realizar una compra. Al respecto, Fabián Vargas, gerente de la agencia de marketing digital ZEWS, sostiene que un sitio web continúa siendo el lugar donde mejor se representa la experiencia, personalidad, servicios y productos de una marca. Este punto de vista es compartido por otras agencias de marketing digital, ya que los sitios web ofrecen la posibilidad de dar visibilidad a una empresa y obtener resultados medibles.

Utilidad de los sitios web Según explican desde la agencia ZEWS, unos de los principales objetivos es conseguir posicionar a una marca entre los primeros lugares de búsqueda que efectúan sus clientes potenciales. De esta manera, es posible llegar a un segmente específico de público. La forma de lograr esto es a través del diseño e implementación de una estrategia SEO, para lo cual es posible recurrir al apoyo de agencias de marketing digital.

Por otra parte, al gestionar una web o un blog se pueden monitorizar indicadores como el alcance, las visitas, el tiempo de permanencia de los usuarios y la tasa de conversión. Una de las herramientas disponibles actualmente para llevar adelante esta tarea es Google Analytics.

Entonces, un sitio web debe funcionar como la pieza central de una estrategia digital. Además, para conseguir buenos resultados es crucial que esté correctamente estructurada y contenga contenidos atractivos. Esta sigue siendo la manera de obtener mejores resultados a largo plazo y posicionarse como referente en un sector del mercado. No se trata de hacer cualquier sitio y ya: los resultados no llegarán por sí mismos.

Características que debe tener un sitio web Hoy en día, la mayoría de los usuarios navega a través de dispositivos móviles, por lo que resulta imprescindible que su sitio cuente con diseño responsive, es decir, que su formato se debe adaptar a distintas pantallas. En este mismo sentido, la carga de las imágenes y de todas las secciones debe ser rápida, ya que los clientes no suelen esperar. Además, es importante brindar una buena experiencia de usuario para transformar las visitas en compras o suscripciones.

Por último, desde agencias de marketing digital como ZEWS, los especialistas de este sector resaltan que los sitios web ocupan un lugar central en una estrategia digital. Por otra parte, las redes sociales deben emplearse como canales de difusión y fidelización de los clientes, en un papel complementario.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.