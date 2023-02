¿Cómo lograr el cheque de 200 euros para alimentación con certificado digital? Emprendedores de Hoy

sábado, 4 de febrero de 2023, 14:59 h (CET) El Gobierno de España anunció el 27 de diciembre de 2022 la aplicación de un paquete de medidas denominadas “anticrisis” que incluye el pago de un cheque de 200 € para alimentos destinado a las familias de bajos ingresos. Esto se debe a que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cesta de compra ha aumentado en un 15,3 % en los últimos tiempos. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha incrementado en un 5,7 % según la última medición realizada en diciembre.

Uno de los requisitos para obtener esta ayuda es obtener certificado digital de identidad. Esto puede hacerse a través de la administración pública, aunque, para ello, es necesario pedir cita previa, cumplir con una serie de exigencias burocráticas y esperar.

En cambio, a través de la plataforma certificadoelectronico.es es posible conseguir este certificado en minutos y desde casa.

Requisitos para cobrar el cheque de 200 € para alimentos Para poder pedir este subsidio, los ciudadanos deben contar con ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente representa 1.000 € al mes. Según datos del INE, hoy en día 4 de cada 10 españoles cumplen con esta condición.

A su vez, el ente encargado de regular este beneficio y determinar quiénes están en condiciones de cobrarlo es la Agencia Tributaria. Este organismo estatal evaluará las solicitudes de cada persona con base en los datos oficiales que han sido declarados en las rentas.

Si bien aún no está confirmado, las estimaciones oficiales indican que cerca de 7,3 millones de ciudadanos estarían en condiciones de recibir esta ayuda.

Además, para obtener este beneficio es necesario tener la residencia habitual en España, no percibir otras prestaciones de carácter social y no tener un patrimonio que supere los 75.000 € anuales, incluyendo la suma de las personas con vínculo familiar que viven en la misma casa. Dentro de esta consideración están los “cónyuges o parejas de hecho”, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las personas que reúnan estas condiciones y deseen acceder a esta ayuda deben completar un formulario electrónico en el portal de la Agencia Tributaria. Además, deben presentar un certificado electrónico como el que expide CertificadoElectronico.es.

Obtener el certificado digital a través de CertificadoElectronico.es: ¿cómo hacerlo? Esta plataforma no requiere pedir cita ni efectuar ningún tipo de desplazamiento. Simplemente, hay que completar un registro online, lo cual no lleva más de 2 minutos, y esperar media hora para recibir el certificado listo para descargar por correo electrónico. Para completar la identificación por vídeo solo hay que tener la cámara de algún dispositivo encendida y el DNI al alcance de la mano.

El plazo para solicitar el cheque de 200 € para alimentos se extiende desde el 15 de febrero al 31 de marzo de 2023.

En CertificadoElectronico.es es posible obtener el certificado digital rápidamente y cumplir con uno de los requisitos necesarios para pedir esta ayuda.

