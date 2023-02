Pomopack es un sistema innovador que permite al mensajero dejar los paquetes de manera segura en la puerta de casa Emprendedores de Hoy

sábado, 4 de febrero de 2023, 15:06 h (CET) La compra de artículos online se ha convertido en una tendencia en crecimiento a nivel mundial, sobre todo después del surgimiento de plataformas digitales muy conocidas como por ejemplo, Amazon. No obstante, el gran reto se lo encuentran las empresas de mensajería que tienen la responsabilidad de realizar una entrega eficiente y a tiempo a cada unos de sus clientes. Y esto último no es nada sencillo, pues el ritmo de vida obliga a muchas personas a tener que ausentarse muchas horas de sus domicilios, con el principal inconveniente de que les llegue su pedido online cuando están fuera de casa.

Ante esta situación, existen diferentes opciones. Por un lado, se puede dejar el paquete a un vecino con el inconveniente de tener que molestarlo, no solo en la entrega sino también en la recogida del pedido. Otra alternativa es reprogramar la entrega para otro día con el inconveniente de tener que esperar más tiempo para disfrutar del pedido. Y en tercer lugar, se puede recoger en un punto de entrega lo más cercana posible con el inconveniente de tener que desviarse de la ruta y perder tiempo en la recogida. Además de tener que adaptarse en algunas ocasiones a los horarios de apertura.

Sin embargo, todas estas opciones conllevan una pérdida de tiempo e incomodidades que se podrían haber evitado. Y es aquí donde surge "Pomopack", una idea innovadora que proporciona al cliente la tranquilidad y comodidad que necesitan para recoger sus pedidos de manera segura cuando lleguen a casa.

Pomopack: ¿qué es y por qué es importante para los clientes que compran online? Pomopack es una bolsa plegable y resistente de tela 100% poliéster que se sujeta al pomo de la puerta exterior de casa a través de una brida reutilizable. También dispone de un sistema de cierre con cremalleras y códigos de seguridad en su parte frontal con el objetivo de almacenar los paquetes de manera segura hasta que el cliente regrese a su casa e introduzca su código de seguridad para abrir la bolsa y sacar su pedido.

Los clientes lo consideran muy útil y práctico, ya que les soluciona un problema cotidiano de una manera sencilla y segura, sin necesidad de tener que reorganizar la entrega o molestar a un vecino cada vez que no puedan recibir un paquete por ellos mismos. Además, es un producto que solo tienen que colocar en los momentos que sea necesario antes de salir de casa. Se pone y se quita del pomo de la puerta en cuestión de segundos y solo se puede abrir la brida de seguridad desde dentro de la bolsa, una vez que introducimos el código de seguridad de la parte frontal.

El mecanismo es bastante sencillo y seguro, el cliente solo tiene que proporcionar al mensajero el código de seguridad de la bolsa ya sea vía telefónica o a través de la aplicación de la empresa de mensajería, el mensajero introducirá su paquete dentro de la bolsa y lo cerrará. De esta forma, los paquetes estarán almacenados de manera segura hasta que el cliente regrese a casa.

Por otro lado, otra de las ventajas que tiene Pomopack, es que se adapta perfectamente a los diferentes tamaños de cajas, ya que dispone de un sistema de velcros que hace que se despliegue tanto en altura como en anchura y esto hace que pueda albergar no solo diferente tamaño de cajas, sino varias cajas al mismo tiempo.

Por último, es importante destacar que está hecha de un material resistente al agua.

Los clientes que compran online y que disponen de un Pomopack en sus casas tienen una alternativa más para poder recibir sus pedidos a tiempo y esto les proporciona una tranquilidad y una libertad para poder organizar más su día a día, sin necesidad de tener que esperar al mensajero ni pedir favores a un vecino o conocido.

Además, Pomopack ayuda a reducir la huella de carbono, minimizando las entregas fallidas y por ende contribuyendo a la sostenibilidad del planeta.

¿Quiénes son los principales clientes de Pomopack? Los principales clientes de Pomopack viven en urbanizaciones, recintos o zonas seguras dentro de las grandes urbes. Está diseñada principalmente para personas que realizan compras online de manera habitual y necesitan un servicio de entrega más cómodo y flexible, acorde con su estilo de vida.

Los clientes de Pomopack valoran mucho la tranquilidad que le aporta el disponer de un dispositivo que les facilita las entregas de sus pedidos online, ya que les proporciona el tiempo necesario para realizar otras actividades en su tiempo libre.

¿Dónde se puede conseguir la Pomopack? Pomopack se compra a través de la plataforma Amazon, solo se tiene que indicar "bolsa pomopack" en la barra de búsqueda y se encontrará. Los clientes deben aprovechar, ya que se trata de uno de los productos novedosos de Amazon en la sección de buzones.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo conseguir un convenio de prácticas en 24h? AICAD Pomopack es un sistema innovador que permite al mensajero dejar los paquetes de manera segura en la puerta de casa CoolPack presenta sus mochilas BUZZER, resistentes, prácticas y perfectas para ir a la escuela ¿Cómo lograr el cheque de 200 euros para alimentación con certificado digital? ¿Cómo resolver delitos en empresas familiares como la administración desleal? Antonia Magdaleno