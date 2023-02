Iván Perujo, entrenador personal de celebridades Emprendedores de Hoy

sábado, 4 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Para los que quieren tener la figura soñada, sean hombre o mujeres, buscar asesoramiento profesional es una buena opción. Este es el servicio que brinda Iván Perujo, conocido también como el entrenador de celebridades.

Hoy en día, está de moda el estilo de vida fitness, sobre todo en el entorno de los famosos. La razón es que el mundo artístico exige tener unas condiciones físicas que sean capaces de impactar y cautivar al público. Para lograr el objetivo hay que tener mucha disposición y ser constante. Además, es esencial tener una alimentación saludable, ya que las cualidades corporales dependen mucho de lo que se ingiere.

¿Quién es el entrenador de celebridades Iván Perujo? Iván Perujo es conocido como el entrenador de las celebridades. Él lleva más de 20 años ayudando a otras personas a lograr una condición física óptima. Sus clientes no solo son individuos del mundo artístico, sino también políticos, jueces, deportistas, empresarios, jugadores de futbol, etc.

Perujo destaca en el mercado por contar con un método de entrenamiento profesional que coloca en primer plano la salud. Además, otra de las características de su técnica es que se enfoca en darle a cada individuo un seguimiento continuo para que se puedan ver verdaderos resultados.

Este entrenador se ha formado en los deportes de contacto, pero, además, ha realizado una diversidad de cursos de educación física y constantemente se empapa de las últimas tendencias en el mundo del fitness. Gracias a su preparación, ha impulsado a muchas celebridades a tener un físico excepcional. El profesional pone a disposición una variedad de servicios y planes que se adaptan a todo tipo de exigencias y requerimientos. Hay alternativas tanto para quienes necesitan resultados rápidos, como para los que desean que la actividad física forme parte de su día a día.

Iván Perujo brinda diferentes planes Iván Perujo y su equipo de personal trainers ofrecen varios planes. Uno de ellos es el entrenamiento online. Quienes elijan esta opción recibirán una rutina personalizada según cada condición física, lesiones, patologías, etc. Además, contarán con un plan nutricional. Cabe destacar que las personas pueden optar por una asesoría de un mes, tres meses o seis meses.

Perujo también realiza entrenamiento a domicilio, ya sea a una casa, una oficina o cualquier otro lugar de Madrid y su región limítrofe. Durante la primera visita, conversa con el cliente sobre sus objetivos y disponibilidad, ya que esa es una información vital para poder elaborar un plan de trabajo.

Por su parte, el entrenador personal ha creado un reto de 60 días, el cual es muy sencillo. Este se puede realizar de forma individual o en pareja. En cualquiera de los casos, se garantiza un cambio sustancial de vida. Dicho reto engloba varias etapas que incluyen entrenamiento funcional, plan nutricional, tratamientos de aparatología estética y atención personalizada. Para mayor información acerca de los servicios de Iván Perujo se debe acceder a su página web.

