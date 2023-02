Seguros Academy explica cómo evoluciona la tarifa en el seguro de decesos Emprendedores de Hoy

sábado, 4 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Por lo general, los clientes de las compañías de seguros no están muy informados de la letra pequeña de los contratos firmados. No conocer estos aspectos técnicos puede generar problemas serios como elegir la tarifa que haga pagar más en el futuro.

Por eso, desde Seguros Academy han creado un blog dentro de su sitio web para explicar a los usuarios contenidos importantes relacionados con los servicios de seguros. En este camino, una de las dudas más frecuentes de los asegurados es cómo evoluciona la tarifa en el seguro de decesos.

¿Cuáles son las formas de mostrar las subidas por parte de las aseguradoras? Muchas aseguradoras muestran las subidas del precio de la tarifa de los seguros de decesos como cambios de tasas por cada mil euros de capital asegurado. Esto implica que a mayor tasa en el seguro de decesos, mayor es el salto o el escalón del precio año tras año. Por el contrario, otras compañías eligen reflejar esta cuestión en forma de incremento o subida anual del recibo, el cual es acumulativo.

Por ejemplo, si a los 70 años sube 326 euros anuales, es decir, 26 euros mensuales, cada año que pasa el cliente, si ha elegido la Prima Natural, acumulará 26 euros más en su cuota mensual. Una tercera forma de mostrar la evolución del precio es indicar la primera neta total anual del seguro, teniendo nosotros que calcular los impuestos. Hoy en día, el asegurado debe añadir a esto un 8,3 % de impuestos. En conclusión, cualquier de las tres formas muestran lo complicado que se vuelven económicamente este tipo de tarifa natural, sobre todo a partir de los 65 años.

Año a año, la subida de la tarifa natural Con lo explicado anteriormente, queda en evidencia lo tramposos que pueden ser las compañías con los seguros de vida y decesos, a largo plazo. Al analizar con detalle la letra pequeña de la tabla de subida, se puede observar que las tasas aplicadas a la edad del cliente no dejan de aumentar. Si en un principio el asegurado de 22 años paga un 2,88 % de tasa, a medida que va cumpliendo años esta incrementa un 0,12 % anual. A esto, hay que sumar todos los impuestos que las compañías de seguir pagan.

Desde Seguros Academy, invitan a los clientes y usuarios a entrar en su blog y a hacer el cálculo de cómo evoluciona la tarifa de los seguros de deceso con la tabla que ha creado la empresa sobre cómo se manejan varias compañías conocidas. De esta manera, los asegurados podrán conocer cómo se dan estos incrementos, si han elegido la prima natural. A su vez, en caso de necesitar asesoramiento, Seguros Academy brinda este servicio de manera gratuita.

