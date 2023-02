Juan Vicente Araujo: "El mercado español busca ser uno de los referentes en el mercado FinTech" Comunicae

viernes, 3 de febrero de 2023, 17:19 h (CET) Este sector en España se ha triplicado de 2015 a 2019 gracias a la combinación de innovación tecnológica e inversión El artículo, redactado por el consultor financiero Juan Vicente Araujoanaliza la consolidación y liderazgo de FinTech en España.

Este país no solo es el principal mercado para las FinTech existentes en el sur de Europa, las empresas también se están beneficiando de la nueva Ley de Startups de España que está dirigida a las necesidades únicas de las pequeñas FinTech.

La multiplicación de FinTech en España

Las FinTech de España se han multiplicado por seis desde 2015, lo que convierte a España en el sexto mercado mundial más grande en términos de Fintech per cápita.

También se han beneficiado de más de 600 millones de euros invertidos entre 2020 y 2021, lo que los coloca en una excelente posición para desarrollar su ecosistema existente.

"Una combinación de innovación tecnológica e inversión hizo que el mercado FinTech de España se triplicara entre 2015 y 2019. Varias empresas que vinieron de ese período aún dominan el sector B2C, que está cada vez más influenciado por los consumidores Millennial y Gen Z", explica el consultor financiero Juan Vicente Araujo.

Ello, continúa Juan Vicente Araujo Bardley, "hace que no sea una sorpresa que España actualmente ocupa el puesto 21 a nivel mundial y el séptimo en Europa en adopción de FinTech por parte de los consumidores".

Esta es una cifra que sitúa a España por delante de Estados Unidos, Italia y Francia.

La Ley de Startups de España

La Ley de Startups, que se promulgó a finales de 2022, tiene como objetivo hacer de España un país más emprendedor, atractivo para inversores internacionales e innovadores con talento.

"La ley ya se ve en el sector como una muy buena noticia para las nuevas empresas ya que el mercado español actualmente busca ser el referente del mercado FinTech", declara Juan Vicente Araujo.

La legislación está reduciendo los tiempos burocráticos, convirtiendo el proceso mucho más accesible al requerir solo un euro como capital.

"La intención es que, al desbloquear capital, el país sea mucho más atractivo para inversores e innovadores", informa Juan Vicente Araujo Bradley.

La oportunidad de España en el mercado Fintech

Todos los expertos en inversión coinciden en que España puede ser una puerta de entrada a otros países de la UE que, como base, pueden acceder al mercado latinoamericano.

"Las Fintech de España también pueden expandirse más hacia el exterior, aprovechando el mercado rico en oportunidades de América Latina rindiendo al máximo las nuevas regulaciones, los lazos culturales históricos y un lenguaje común y una cultura empresarial", concluye Juan Vicente Araujo.

Con su enorme reserva de talento, España está bien situada para los innovadores e inversores que buscan abrir su negocio en Europa.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.