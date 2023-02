JAV Construcciones y rehabilitaciones explica cómo hacer frente a las reformas en el hogar Comunicae

viernes, 3 de febrero de 2023, 14:04 h (CET) Hacer una reforma en casa es algo que suele poner de los nervios a muchas personas. Asumir levantar parte de la casa es algo que requiere paciencia y calma y cierta planificación para que todo salga como se espera. Esto es clave a la hora de evitar sorpresas inesperadas, como ocurre con los plazos de dicha reforma Las reformas integrales de una vivienda ayudan a mejorar el bienestar dentro del hogar y a incrementar el precio del inmueble en cuestión.

Una reforma bien planificada y ejecutada puede mejorar la funcionalidad y la estética de la casa, lo que puede contribuir a un mayor bienestar de los habitantes y a un aumento en el valor de la propiedad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las reformas tienen el mismo impacto en el valor de la propiedad y que el coste de la reforma debe ser proporcional al aumento en el valor de la propiedad para generar un retorno adecuado en la inversión.

En este artículo se va a hablar de aquellas reformas que son más habituales en una vivienda:

- Cocina y salón en un mismo espacio

Son muchas las personas que optan por espacios abiertos y diáfanos. Una de las reformas más populares consiste en integrar el salón y la cocina en un mismo espacio. Con ello, se pretende que la casa parezca mucho más grande y conseguir una estancia en la que toda la familia pueda reunirse de forma habitual.

Combinar la cocina y el salón en un mismo espacio es una tendencia popular en el diseño de interiores. Este enfoque crea un ambiente de gran amplitud y convivencia, lo que puede ser ideal para familias y personas que disfrutan de entretener a sus invitados.

Además, puede mejorar la eficiencia del espacio y maximizar la utilización del área disponible. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este enfoque puede requerir una planificación cuidadosa y una buena integración de los elementos de la cocina para evitar un aspecto caótico o poco atractivo.

- Cocina con isla

Es rara la persona que no reforma la cocina de casa una vez en la vida. ¿Pero que tener en cuenta al reformar una cocina? Con ella se pretende renovar todo el mobiliario de la estancia y conseguir una decoración totalmente distinta y diferente a la anterior.

Dentro de las reformas de cocina, suelen triunfar aquellas en las que se coloca una isla en dicha estancia. Para ello es importante que la cocina sea grande y espaciosa.

- Cambiar las ventanas

Además de buscar un nuevo diseño, las reformas pueden tener como objetivo mejorar la calidad de vida dentro del hogar.

Unas nuevas ventanas pueden ayudar a conseguir un mayor aislamiento en el hogar, evitando que los ruidos molestos alteren el buen ambiente dentro de la casa. Dicho aislamiento también es perfecto a la hora de enfrentarse al frío o al calor del exterior, muy importante por ejemplo cuando se va a reformar una casa en la montaña.

- Cambiar el suelo de la casa

Es normal que, con el paso de los años, el suelo de la casa comience a deteriorarse y a sufrir cierto desgaste. Ante esto, muchas personas optan por reformar el suelo de la casa. A pesar de ser una reforma algo complicada de hacer, el resultado final merece la pena ya que ayuda a dar un nuevo toque decorativo a toda la casa.

- Reforma de baño

Otra de las reformas estrella y más demandadas dentro de la vivienda suele ser la de una estancia de la casa como es el cuarto de baño. Es normal que con el paso del tiempo el cuarto de baño no resulte atractivo a nivel decorativo y tenga ciertas dificultades para ser accesible a todos los miembros de la casa.

Una buena reforma de baño ayuda a mejorar su aspecto y permite una mejor accesibilidad al mismo.

- Cambiar la bañera por una ducha

A la hora de ahorrar, ya sea económicamente o en espacio, una de las reformas más habituales es cambiar la bañera por un plato de ducha. Además de ahorrar una buena cantidad de dinero cada mes, la ducha ocupa mucho menos espacio en el cuarto de baño y ofrece una mayor sensación de amplitud en dicha estancia. Además, el plato de ducha es mucho más cómodo para las personas mayores o con movilidad reducida.

- Cerramiento de terrazas

En muchas ocasiones, la terraza es un lugar maravilloso de la casa para pasar buenos ratos con la familia o los amigos. Lo malo es que, al ser abierta, sólo suele disfrutarse con la llegada del buen tiempo.

Para dar más uso a la zona de terraza, muchas personas optan por cerrarla y disfrutar de ella a pesar del frío o el mal tiempo. Una buena inversión en este tipo de reformas permite sacar el máximo partido a una estancia de la casa como es la terraza.

- Pintar la casa

A la hora de conseguir un cambio importante en la casa, muchas personas optan por pintar una o varias estancias de la casa. A diferencia de una reforma que es mucho más laboriosa, pintar las paredes de las casas es perfecta a la hora de rejuvenecerla.

Las opciones son muchas y variadas, aunque el color más popular sigue siendo el blanco porque combina a la perfección con otros colores, aporta gran claridad y amplitud a toda la vivienda.

En definitiva, hacer cualquier tipo de reforma en una casa es algo que suele causar cierta incomodidad en el proceso, sin embargo, a veces las reformas de las viviendas son necesarias para mejorar el confort del lugar, aumentar su valor económico y darle un toque decorativo que ayude a romper con un diseño anticuado y desfasado.

