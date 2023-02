La red mundial de expertos en traducción audiovisual, BeTranslated Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 15:01 h (CET) Para atender las necesidades del mercado de traducción audiovisual, una red mundial de traductores está disponible.

En la agencia BeTranslated, con sedes principales en España y Bélgica, además de oficinas en Francia, Alemania, Estados Unidos y República Dominicana, cientos de profesionales expertos realizan trabajos de transcripción, subtitulación de vídeos corporativos, comunicados de marketing o para redes sociales y mucho más, incluso si se trata de solicitudes urgentes, en cualquier horario e idioma. Cada servicio de esta empresa se caracteriza por la conexión cultural, comercial y lingüística de traductores humanos con sus clientes, muy alejada de los resultados poco atractivos que arrojan los traductores automáticos.

Labor efectiva y confiable Para alcanzar el éxito de cualquier proyecto es necesario alcanzar la naturalidad y el vocabulario que logren satisfacer a los usuarios y captar su atención. Detrás de cada proyecto se esconden verdaderos expertos en idiomas y comunicación, los cuales siempre demuestran un profundo conocimiento y una óptima gestión de los recursos tecnológicos que rentabilizan su trabajo.

Cuando se trata de subtitular vídeos, el reto no es solo acertar en el significado del diálogo o monólogo, sino garantizar que los textos sean breves, permanezcan el tiempo idóneo en pantalla y sean perfectamente legibles. Asimismo, se debe asegurar una perfecta sincronía con el audio y las escenas.

Todas estas tareas, sin importar su nivel de complejidad, serán efectuadas con una calidad excepcional por el equipo de BeTranslated. Entre ellas, también se incluyen los proyectos de subtitulación dirigidos a personas con discapacidad auditiva (SPS), en los que se utilizan subtítulos ocultos y un sistema de códigos que facilita que el usuario identifique detalles más allá de la lectura como, por ejemplo, la asignación de colores a los efectos sonoros, los personajes o las voces en off.

“Nuestros traductores audiovisuales son fanáticos del mundo multimedia, con mentes agudas y creativas, capaces de transmitir con precisión el mensaje de tus vídeos corporativos y/o promocionales, películas, cortos, etc. Algunos incluso trabajan en la industria como directores, escritores o productores de contenido audiovisual”—destacan los líderes de la agencia en el portal web.

Derribando barreras A los profesionales de BeTranslated, no hay barreras lingüísticas o culturales que se les pongan delante. Ya sea la traducción audiovisual, la transcripción de videos u otro tipo de servicio, siempre dedicarán la profesionalidad y el cuidado necesarios.

Al contactar con la agencia a través de la página web, los interesados en los servicios de traducción pueden obtener un presupuesto el mismo día de su solicitud. Traducciones desde y hacia el español, inglés, francés, alemán, neerlandés, italiano, húngaro, polaco, ruso, danés, finlandés, chino, coreano, japonés y muchos idiomas más, en diversas áreas de conocimiento, serán realizadas con el objetivo de lograr la perfección y la plena satisfacción del cliente.

