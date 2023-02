El e-commerce ParaPerrosyGatos es transparente, justo y honesto para perros y gatos (y sus dueños) Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 13:45 h (CET) Cuidar del bienestar de las mascotas es primordial. No solo hay que velar por la salud y la calidad de vida de los perros y gatos, sino también tener una convivencia adecuada.

Para ello, es fundamental tener una tienda de perros y gatos de referencia, que ofrezca los mejores productos alimenticios y de higiene, así como otros accesorios y complementos para el descanso, el paseo, la salud y el entretenimiento.

En este sentido, ParaPerrosyGatos es una tienda online especializada en artículos para perros y gatos que cuenta con un amplio catálogo de productos de primera calidad y de marcas líderes.

Tanto es así, que tras sus dos primeros meses de vida, ParaPerrosyGatos se ha ganado la confianza de cientos de clientes y ha conquistado el corazón de miles de perros y gatos de toda España. Sin duda alguna, uno de los valores diferenciadores es su defensa hacia la compra responsable: "compra lo que necesites, cuando lo necesites".

ParaPerrosyGatos es un e-commerce comprometido con los perros y gatos ParaPerrosyGatos es un e-commerce creado y pensado para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los perros y gatos gracias a productos inteligentes (comederos y bebederos inteligentes, monitor de actividad, GPS para evitar que los perros y gatos se pierdan, etc.), productos de gran calidad y de buenas marcas.

En este aspecto, esta empresa familiar española cuenta con un amplio stock de artículos para perros y gatos en diferentes categorías como adiestramiento y educación, alimentación, camas, cojines, snacks, bufandas para perros, barreras, jaulas y parques, colchón viscoelástico para perros, así como comederos y bebederos inteligentes, artículos de higiene y cosmética, arenas, absorbentes y juguetes, entre muchos otros.

Asimismo, es importante destacar el firme compromiso de este e-commerce con la transparencia y la honestidad , ya que no ofrece descuentos especiales, sino que busca poner a disposición de sus clientes precios justos durante todo el año.

Al mismo tiempo, sus envíos son seguros, eficientes, económicos y respetuosos con el medioambiente, además de ser gratuitos en pedidos superiores a 45 euros.

Clientes contentos, mascotas felices Además de centrarse en el juego, la felicidad, la inteligencia y la destreza de los animales, ParaPerrosyGatos cuenta con un equipo de especialistas en cuidados de perros y gatos para solucionar todas las dudas que tienen sus clientes y proporcionarles una solución de acuerdo con sus necesidades particulares y las de sus mascotas.

A su vez, quienes accedan a la web de la firma podrán entrar al blog Huellitas, un espacio en el que los usuarios encontrarán artículos y recomendaciones desarrolladas por sus especialistas, así como información acerca de novedades en la tienda. Del mismo modo, en el perfil de Instagram de ParaPerrosyGatos (@paraperrosygatos.es), los seguidores tienen acceso a curiosidades sobre el mundo de estos animales, además de muchas sorpresas que el propio fundador, David Sánchez Tello, junto a su equipo, ya tiene preparadas.

Por otra parte, quienes se suscriben al club Huellitas (newsletter) reciben información y novedades sobre perros y gatos. Ya han conseguido una gran aceptación en el mercado y todo apunta a un crecimiento exponencial.

Por lo tanto, aquellos que estén pensando en mejorar la calidad de vida de su perro o gato, es recomendable que compren en ParaPerrosyGatos, tienda para perros en Madrid, una de las mejores opciones si se buscan productos de calidad para los perros o gatos.

