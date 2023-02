La salud mental, la especialización de la organización no lucrativa ALUCOD Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 13:48 h (CET) La salud mental representa uno de los problemas de salud más graves en todo el mundo.

Se trata de enfermedades cada vez más frecuentes en las sociedades emergentes y es por ello que se necesitan acciones concretas para combatir este problema.

Hoy en día existen organizaciones sin fines de lucro encargadas de ayudar en los tratamientos. Este es el caso de ALUCOD, una entidad que dispone de un centro sociosanitario donde se ofrecen servicios de psiquiatría, psicología, trabajo social y asesoramiento jurídico-forense.

Las afecciones mentales que trata ALUCOD y su dinámica de trabajo Las enfermedades mentales pueden derivar de distintas problemáticas sociales que dificultan la integración de una persona a la comunidad. Cuando alguien se encuentra atravesando una situación de estas características su vida corre peligro, pero nunca es tarde para reaccionar y salir adelante.

El equipo de ALUCOD trabaja día a día para reintegrar a la sociedad a todos aquellos ciudadanos que padecen adicciones de drogas, depresión, ansiedad, psicosis, trastornos obsesivos-compulsivos, bipolaridad, patologías relacionadas con traumas del pasado y problemas graves de sueño o alimentación. En cada uno de los casos, los especialistas que forman parte de la ONG no observan una dificultad, sino un nuevo desafío para demostrar que se pueden cambiar las cosas mediante el profesionalismo, perseverancia y buenos hábitos.

A través de un programa integral compuesto por un equipo multidisciplinar, la entidad busca fortalecer diferentes áreas de la vida como la física, económica, social, laboral y familiar. El modelo de centro sociosanitario propone recuperar el déficit funcional y estructural del cerebro.

Las adicciones tienden a generar problemas mentales que también se deben atender En algunos casos, cuando se presenta una adicción también existe detrás una enfermedad mental. Es por ello que resulta fundamental no solo tratar la problemática de la adicción, sino también el trastorno psiquiátrico.

Cuando se da una situación de estas características, el grupo de profesionales de la ONG aborda lo que se conoce como patología dual. Esto significa que los especialistas llevan a cabo dos tratamientos en forma simultánea y coordinada. Es importante entender que si solo se trabaja sobre una de las dos afecciones, las personas no van a conseguir recuperarse en un 100 %.

Para alcanzar mejores resultados, el tratamiento contra la patología dual en ALUCOD se desarrolla a través de etapas. En primera instancia, la persona debe superar la dependencia de la droga y estimular su parte cognitiva, proceso al que se le llama programa de desintoxicación. Luego, la segunda fase consiste en transitar la deshabituación, momento en el que inicia un estilo de vida mucho más saludable con cambios en su alimentación.

Mediante un régimen de internación flexible donde existen visitas de familiares con frecuencia y salidas al entorno social (programadas y dependiendo de la etapa del tratamiento), la ONG ALUCOD da una luz de esperanza para quienes padecen una enfermedad mental.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.