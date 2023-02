El chef José Antonio Sánchez descubre la nueva temporada de Els Vents Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 13:20 h (CET) El chef alicantino José Antonio Sánchez Torres comienza una nueva temporada del reconocido restaurante gastronómico Els Vents, en San Juan de Alicante, y lo hace con una carta renovada totalmente, que tendrá vigencia hasta finales del próximo mes de abril.

Abre con singulares propuestas como Sobre miga en brasa, rille en all i pebre de anguila fría, gordal y almendras, dejando claro con platos como este su territorio y origen. De ese origen nacen sus siempre impresionantes tratamientos del pescado, es el caso de las Salazones de concha en su entorno, molla de vieira en semi-salazón ahumado, caldo de mar, crema de apio blanco y caviar.

El chef, que en 2022 fue galardonado con su primer Sol Repsol de la guía española, hace gala en la nueva carta de productos emblemáticos de sus lonjas, como es la gamba roja que sirve templada, con calabaza especiada y cremoso de sus cabezas. No es el único crustáceo venerado en la zona que tiene presencia en su mesa, bajo el nombre de Biscuit glacé de bahía está una Quisquilla y erizo, colas y yemas, glacé de sus corales, algas, coliflor y una teja de pava borracha. Toda la fuerza del Mediterráneo navega en los platos del chef nacido al borde del mar.

Su vajilla se tiñe de verde con la esencia de la huerta, será con el plato Verde que te quiero verde, Lorca. Lo elabora con guisantes frescos, su escabeche ligeramente agridulce con un jugo graso del vegetal y una lubina quemada a la llama.

Como en todas sus cartas, Sánchez mira a la cocina más tradicional alicantina para tomar de ella lo mejor y desarrollar sus platos en estos días, es el caso de Altaballacos de caza menor, angulas, jugo de río ahumado y toques de ajillo del ave. El origen de los Altaballacos se encuentra en la cocina árabe, que fue asimilada por la cultura cristiana tras la conquista, convirtiéndose en típico de la Cuaresma en tierras de la comarca de la Vega Baja del Segura, en especial de Orihuela, también con variaciones se puede probar en zonas alicantinas como Elx y sus alrededores.

No falta en la carta de José Antonio una muestra de sus grandes arroces; este invierno ha querido trabajar con el rey de los cefalópodos en su Polp i alls, arroz de albufera. Se trata de un arroz meloso de pulpo envuelto en un cremoso de bollitori, torrezno de abadejo, con judías tiernas verdes y frescas.

Sus sabores a mar siguen con un impresionante Salmonete en costra fina, suquet tabarquino, patata, albahaca y cítricos.

La formación del cocinero, con auténticas instituciones de la cocina vasca, como el respetado Hilario Arbelaitz, le dieron la posibilidad de dominar algunos de los productos más venerados en las mesas de grandes restaurantes tocados con Estrellas Michelin en todo el mundo; es el caso del Pichón, del que sirve solo la suprema asada, con un meloso de cucurrones de hierbabuena, ajo y comino y una demiglacé de curry rojo.

Su carta exhibe más platos dignos de ser probados y disfrutados, acompañados con algunos de los mejores vinos nacionales e internacionales de la extensa lista de referencias que guardan en la bodega de Els Vents la sumiller Ángela Rodríguez y el sumiller David Santos, clasificados entre los mejores sumilleres de Alicante y la Comunidad Valenciana por la Denominación de Origen Protegida de Alicante y la ASECA.

El restaurante Els Vents se encuentra ubicado en el interior de Finca Villa Antonia, en San Juan de Alicante.

